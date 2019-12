Natale Rai YoYo 2019, gli appuntamenti per i ragazzi da non perdere

Con l’arrivo del Natale tutti i canali Rai sono pronti a regalare delle imperdibili prime visioni. Da Rai Yoyo fino Rai Gulp, tutti i canali di intrattenimento tornano con una programmazione speciali con film, serie ed episodi a tema natalizio con alcuni dei personaggi più amati da grandi e piccioni.

Natale Rai YoYo 2019: la programmazione per le feste

Tantissime le novità in arrivo sui canali Rai Ragazzi per il Natale 2019. A cominciare dalla nuova stagione di Topo Tip, Molang, Heidi, Seven & Me e Vampirina fino alle nuove serie Berry Bees e Artù e gli amici della tavola rotonda.

Dalle ore 12.30 su Rai YoYo però il Natale arriva prima con il programma “Natale con YoYo” in onda da domenica 8 dicembre 2019 fino al 6 gennaio 2020. Padrone di casa è Lorenzo Branchetti pronto a regalare bambini, genitori e nonni tutta la magia del Natale con la complicità di personaggio davvero speciale come il tenerissimo Dodò, l’irresistibile Lallo e la dispettosa Zarina. Non mancheranno poi durante le varie puntate una serie di ospiti, ma anche racconti, attrazioni e contenuti tutti dedicati alle festività natalizie.

Un altro appuntamento da non perdere è “Canzoni dello Zecchino d’oro“, lo speciale in onda alle 11.45 e 15.10 con tutte le nuove canzoni della 62esima edizione del Festival internazionale della canzone del bambino. Da domenica 15 dicembre, invece, appuntamento con “Christmas Collection” con i video animati delle più belle canzoni natalizie interpretate dal piccolo coro dell’Antoniano di Bologna.

Natale Rai YoYo 2019, i film

Le sorprese del Natale di Rai YoYo non finiscono qui, visto che da domenica 15 giorni tutti i giorni alle ore 17.10 ci saranno una serie di cartoni animati a tema tra cui segnaliamo:

“La casa delle api – Il natale perfetto” (18 dicembre)

“Molly Monster – Il Mostro Natale” (22 dicembre)

“Il Natale di Peter Coniglio” (29 dicembre),

“Bob e la slitta di Babbo Natale” (30 dicembre, inizio alle 16:45)

“Pimpa storia di Natale” (1 gennaio)

In prima serata, invece, tre appuntamenti imperdibili con:

“ Un incredibile Natale ” (sabato 21 dicembre)

” (sabato 21 dicembre) “ Bastoncino ” (sabato 28 dicembre)

” (sabato 28 dicembre) “La freccia azzurra” (domenica 5 gennaio 2020).

A Natale, invece, appuntamento con le serie più amate da grandi e piccini: Masha e Orso, PJ Masks, Peppa Pig e Lupo. La vigilia di Natale, il 24 dicembre 2019, andranno in onda in prima tv “Peppa Pig – Natale all’ospedale” e lo speciale natalizio di Ricky Zoom.