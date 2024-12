Vincenzo Salemme porta in tv ‘Natale in Casa Cupiello‘ in una versione inedita. Il grande classico di Eduardo De Filippo sarà riadattato dall’attore, regista e drammaturgo che in diretta reciterà dalla sua Napoli. Vediamo insieme quando andrà in onda.

Natale in Casa Cupiello con Vincenzo Salemme

‘Natale in casa Cupiello’ è una delle commedie più conosciute di Eduardo De Filippo, quella che in genere tutta la famiglia vede durante il periodo natalizio. Ora Vincenzo Salemme ha deciso di portare a teatro la sua versione teatrale con date sold out.

In diretta televisiva dall’Auditorium Domenico Scarlatti, sede del Centro di Produzione Rai di Napoli, l’attore riproporrà al pubblico la commedia che andrà in onda la notte di Santo Stefano. Lo spettacolo teatrale di Vincenzo Salemme di ‘Natale in Casa Cupiello’ sarà trasmesso il 26 dicembre 2024 in prima serata su Rai1.

Una scelta inedita che porterà lo spettatore a vivere le stesse emozioni del pubblico che in genere vede gli spettacoli a teatro. Un legame speciale lega Salemme a Eduardo De Filippo. L’attore lo conobbe nel 1977 nello studio 5 di Cinecittà quando De Filippo era lì per registrare proprio “Natale in casa Cupiello” e un giovane Salemme iniziava la sua carriera di attore facendo la comparsa. Ora è Salemme il suo erede ed interpreta Luca Cupiello.

La storia della commedia di De Filippo

‘Natale in casa Cupiello’ andò in scena per la prima volta al Teatro Kursaal di Napoli il 25 dicembre del 1931. Si tratta di una commedia che, per la complessità del suoi personaggi, anticipa i tempi per quanto riguarda le figure femminili come quella della moglie Concetta e della figlia Ninuzza che si ribella ad un matrimonio infelice. Nel 1977 la Rai registrò la commedia che da allora viene riproposta in varie versioni. Famosa è la frase che Eduardo De Filippo poneva al figlio Tommasino: “Te piace ‘o presepio?”. E con gli anni, ognuno di noi ha imparato ad amarlo.