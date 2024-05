Si concluderà sabato 1 giungo 2024, al Palazzo Reale di Napoli, la quarta edizione dei Nastri d’Argento – Grandi Serie 2024. A essere premiati saranno gli attori che con le loro interpretazioni hanno emozionato critica e pubblico da casa. Vediamo insieme di chi si tratta.

Nastri d’Argento – Grandi Serie 2024: i primi vincitori

Appuntamento da non perdere con la serata di gala dedicata alle Grandi Serie. Il Premio ideato e organizzato dai Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI) in collaborazione con la Film Commission Regione Campania, con il supporto del MiC Direzione Generale Cinema e audiovisivo, ha già deciso alcuni vincitori. Si parte da Sabrina Ferilli che ha interpretato ‘Gloria‘ su Rai1 ma a essere premiati saranno anche Alessandro Borghi e Adriano Giannini entrambi impegnati in ‘Supersex‘ (Netflix). A loro si aggiunge Gabriele Muccino, irresistibile guest star in ‘Call my agent – Italia – Seconda stagione‘ (Sky) e ‘Vita da Carlo – Seconda stagione‘ (Paramount+).

In particolare Sabrina Ferilli è la la protagonista dell’anno: “perfetta e credibilissima nel suo stile, Gloria riassume in chiave umoristica le nevrosi di un mondo che il grande pubblico non conosce dietro le quinte e del quale, con un tocco di ironia, la serie racconta anche quelle fragilità e le vere e proprie ossessioni con le quali Sabrina ha costruito il personaggio di un’attrice cinica e divertente“.

Ad Alessandro Borghi e Adriano Giannini il premio è un omaggio alla qualità ma anche alla ‘misura’ e al coraggio con il quale hanno affrontato in Supersex il personaggio di Rocco Siffredi e la sua storia. Gabriele Muccino invece riceve un riconoscimento per: “un’insospettabile capacità di mettersi in gioco, da attore, con sorprendente autoironia, divertendo e sicuramente divertendosi, sia nel cameo cult di ‘Vita da Carlo’ che, ancora di più, come guest star di ‘Call my agent – Italia‘”.

I premi ai nuovi talenti

Durante la serata saranno assegnati anche i premi ai nuovi talenti: il Premio Guglielmo Biraghi va a Giacomo Giorgio, che ha conquistato anche il Premio Italo. La motivazione: “A poco più di trent’anni è tra i giovani attori emergenti quello che ha attraversato a tempo di record quattro titoli tra i più amati dal pubblico, da ‘Mare fuori’ a ‘Doc – Nelle tue mani’ passando per ‘Noi siamo leggenda’ e ‘Per Elisa – Il caso Claps'”.

E a proposito di giovani, i Nastri d’Argento lanciano quest’anno due giovanissime

rivelazioni che hanno esordito dimostrando subito un talento speciale tra musica e serie:

sono Leo Gassmann per la straordinaria interpretazione di ‘Franco Califano‘ nel film di

Alessandro Angelini e Letizia Toni che, in ‘Sei nell’anima‘ di Cinzia TH Torrini interpreta Gianna Nannini.

La serata di sabato 1° Giugno a Palazzo Reale, celebrerà anche la Serie dell’anno, nella stagione 2023-24 che è ‘La Storia‘ di Francesca Archibugi (Rai) scritta da Giulia Calenda, Ilaria Macchia e Francesco Piccolo. Nel cast Jasmine Trinca, Elio Germano, Valerio Mastandrea, Asia Argento, Lorenzo Zurzolo e, anche qui, un esordiente, Francesco Zenga.

Valutate oltre 60 serie

I Nastri d’Argento Grandi Serie sono stati votati dalla stampa specializzata tra i titoli, circa sessanta, gli autori e i protagonisti selezionati dai giornalisti che hanno poi scelto i vincitori con il voto di 70 iscritti. La selezione dei Giornalisti Cinematografici, ha preso in considerazione le serie e i film tv della stagione 2023-24 andati in onda dal 1° maggio 2023 al 30 aprile 2024.

I titoli candidati, anche su segnalazione degli iscritti al SNGCI, sono stati scelti quest’anno, come i premi speciali, dal Direttivo. Direttivo presieduto da Laura Delli Colli e composto da Fulvia Caprara (Vicepresidente), Oscar Cosulich, Maurizio di Rienzo, Susanna Rotunno, Paolo Sommaruga e Stefania Ulivi.