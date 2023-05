I Nastri d’Argento premiano Mare Fuori come serie dell’anno 2023. La terza edizione della manifestazione dedicata alla serialità italiana, ha già reso noto il primo riconoscimento. A vincere è stata la fiction ambientata nel carcere minorile di Napoli. I premi verranno consegnati il prossimo 17 giugno al Teatrino di Corte di Palazzo Reale del capoluogo partenopeo, in un evento organizzato dalla Film Commission Regione Campania. Vediamo insieme quali sono le altre serie candidate.

Nastri d’argento, trionfa Mare Fuori

I nastri d’argento dedicati alla serialità italiana sono stati voluti dai Giornalisti cinematografici. Sono state votate le produzioni andate in onda nel 2022 fino al 30 aprile 2023. A trionfare come serie dell’anno è stata Mare Fuori. Per la la miglior serie 2023 i cinque finalisti sono: Esterno notte (Rai Fiction); La vita bugiarda degli adulti (Netflix); The bad guy (Prime Video); The good mothers (Disney+) e Tutto chiede salvezza (Netflix). A sfidarsi come autori sono Marco Bellocchio, Francesco Bruni, Edoardo De Angelis, Elisa Amoruso con i più giovani Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana. A essere votate sono i ‘generi’ delle serie più popolari: Crime, Dramedy, Commedia e quest’anno Docuserie alle quali si aggiunge una terna di titoli per il Miglior Film tv. Per quest’ultima categoria, restano in gara: Fernanda (Rai Fiction), Filumena Marturano (Rai Fiction) e Tina Anselmi. Una vita per la democrazia (Rai Fiction).

Tutte le serie candidate

Tra i titoli Crime sono in cinquina Christian – seconda stagione (Sky), Il Patriarca (Mediaset), La legge di Lidia Poët (Netflix), Rocco Schiavone – quinta stagione (Rai Fiction) e Sei donne. Il mistero di Leila (Rai Fiction).

Nel Dramedy si sfidano Black out – Vite sospese (Rai Fiction), Corpo libero (Paramount+), Prisma (Prime Video), Resta con me (Rai Fiction) e Shake (Rai Fiction).

Cinquina delle Migliori commedie con Boris 4 (Disney+), Call my agent (Sky), I delitti del Barlume (Sky), Incastrati – stagione 2 (Netflix) e Sono Lillo (Prime Video).

Candidati per le Docuserie: Circeo (Paramount+), Il caso Alex Schwazer (Netflix), L’ora – Inchiostro contro piombo (Mediaset), Vatican girl – La scomparsa di Emanuela Orlandi (Netflix), Wanna (Netflix).