Svelate le candidature dei Nastri d’Argento 2023, il premio cinematografico italiano assegnato dal SNGCI, Sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani. In lizza Nanni Moretti e Marco Bellocchio nelle maggiori categorie. Scopriamo tutti i film, registi, attori e attrici in lizza per il prestigioso premio.

Nastri d’Argento 2023, date: quando in tv

C’è grandissima attesa per 77esima edizione dei Premi Nastri d’Argento 2023 dopo la comunicazione delle nomination e dei candidati. Il Sindacato Giornalisti Cinematografici, infatti, ha ufficializzato tutti i nomi dei film, registi e attori in lizza per il prestigiossimo riconoscimento che vedrà sfidarsi Nanni Moretti con “Il sol dell’avvenire” e Marco Bellocci con “Rapito”. Sono questi i film ad aver ricevuto il più alto numero di candidature ai Nastri che saranno assegnati martedì 20 giugno durante una cerimonia di premiazione presso l’arena del MAXXI di Roma.

Nomination e candidati a parte, è già il nome di un vincitore dei Nastri d’Argento 2023. Si tratta del film “La stranezza” diretto da Roberto Andò che ha ricevuto il Nastro dell’anno con la seguente motivazione:

È il piccolo capolavoro di commedia che ha segnato la grande svolta in sala dopo la pandemia. Conquistando il pubblico con un cast di protagonisti eccezionali: Toni Servillo con Salvo Ficarra e Valentino Picone. Ma non solo. Ha siglato la ripresa della stagione con la capacità di coniugare cultura e intrattenimento in un successo unico.

Nastri d’Argento 2023, i nominati e le candidature

Ecco tutte le nomination e i candidati ai Nastri d’Argento 2023 suddivisi per film, regia, attori e musica.

MIGLIOR FILM

Il ritorno di Casanova

Il signore delle formiche

Il sol dell’avvenire

Rapito

Siccità

MIGLIOR REGIA

Marco Bellocchio per Rapito

Andrea Di Stefano per L’ultima notte di Amore

Luca Guadagnino per Bones and All

Nanni Moretti per Il sol dell’avvenire

Kim Rosi Stuart per Brado

MIGLIOR FILM D’ESORDIO

Amanda di Carolina Cavalli

Margini di Niccolò Falsetti

Spaccaossa di Vincenzo Pirrotta

Stranizza d’amuri di Giuseppe Fiorello

Marcel! di Jasmine Trinca

Disco Boy di Giacomo Abbruzzese

MIGLIOR COMMEDIA

Astolfo

Grazie ragazzi

Il grande giorno

Mixed by Erry

Romantiche

ATTRICE PROTAGONISTA

Margherita Buy per Il sol dell’avvenire

Linda Caridi per L’ultima notte di Amore

Benedetta Porcaroli per Amanda

Barbara Ronchi per Rapito

Jasmine Trinca per Profeti

ATTORE PROTAGONISTA

Alessandro Borghi e Luca Marinelli per Le otto montagne

Pierfrancesco Favino per L’ultima notte di Amore

Edoardo Leo per Mia

Luigi Lo Cascio per Il signore delle formiche

Fausto Russo Alesi per Rapito

ATTRICE NON PROTAGONISTA

Barbora Bobulova per Il sol dell’avvenire

Milena Mancini per Mia

Sara Serraiocco per Il primo giorno della mia vita

Kasia Smutniak per Il colibrì

Lidia Vitale per Ti mangio il cuore

ATTORE NON PROTAGONISTA

Fabrizio Bentivoglio per Il ritorno di Casanova

Francesco Di Leva per L’ultima notte di Amore

Lino Musella per Princess

Saul Nanni per Brado

Paolo Pierobon per Rapito

ATTRICE COMMEDIA

Antonella Attili per Il grande giorno

Giorgia per Scordato

Pilar Fogliati per Romantiche

Valentina Lodovini per I migliori giorni

Stefania Sandrelli per Astolfo

ATTORE COMMEDIA

Antonio Albanese per Grazie ragazzi

Claudio Bisio per Vicini di casa

Paolo Calabresi per I migliori giorni

Nicola Rignanese per Margini

Giorgio Tirabassi per Il Pataffio

COLONNA SONORA

Stefano Bollani

Franco Piersanti

Pivio e Aldo de Scalzi

Teho Teardo

Colapesce e DiMartino

MIGLIORE CANZONE ORIGINALE