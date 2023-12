La Rai ancora una volta propone in prima serata un classico di Eduardo De Filippo per le sue feste Natalizie. Va infatti in onda ‘Napoli Milionaria‘ che vede come protagonisti due degli attori più amati dai telespettatori. Vediamo insieme quando vederlo e chi fa parte del cast.

Su Rai 1 arriva ‘Napoli Milionaria’: quando in tv

‘Napoli Milionaria‘ è una delle commedie-dramma per il teatro più note di Eduardo De Filippo. Scritta nel 1945, è la prima opera della raccolta ‘Cantata dei giorni dispari‘. Nel 1950, lo stesso De Filippi lavorò alla sceneggiatura e al cast per la trasposizione cinematografica che fu anche presentata al Festival di Cannes. Ora la Rai propone questa nuova versione di ‘Napoli Milionaria‘ che andrà in onda il 18 dicembre in prima serata alle 21.30 su Rai1.

La regia è di Luca Miniero e nel cast ci sono due attori che hanno girato insieme anche un altro capolavoro di De Filippo, “Filumena Marturano“, andata in onda sempre a dicembre dello scorso anno sulla Rai. Si tratta di Massimiliano Gallo, che ha dichiarato di aver perso 5 chili per entrare nella parte, e di Vanessa Scalera, l’attrice che è la procuratrice ‘Imma Tataranni‘.

Il film è stato girato a Napoli e racconta la storia di Gennaro Jovine che durante la guerra, insieme alla sua famiglia, decide di darsi alla borsa nera vendendo beni di prima necessità. Durante un controllo della polizia si finge morto ma viene arrestato. Una volta libero nota come tutta la sua famiglia è cambiata e preso dallo sconforto troverà rifugio nella piccola di casa, Rituccia, gravemente ammalata. Con lei si lascerà andare ad una delle frasi più celebri: “Ha da passà ‘a nuttata“.

Napoli Milionaria, la versione con Ranieri

Nel 2020, la Rai trasmise la versione teatrale di ‘Napoli Milionaria‘ con Massimo Ranieri nelle vesti del protagonista Gennaro Jovine. Nel cast erano presenti anche Barbara De Rossi nel ruolo della moglie Amalia ed Enzo Decaro in quello di Errico Settebellizze.