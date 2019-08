Non c’è pace per Nadia Toffa. Dopo le parole aberranti dello psicologo Tiziano Tubertini, arriva un’altra pessima notizia ad interrompere la sua pace eterna. L’ultimo messaggio attribuito al suo profilo Facebook sarebbe una pessima fake news.

Nadia Toffa profilo Facebook: la pessima fake news

Nei giorni scorsi era circolato sul web un messaggio attribuito al profilo Facebook di Nadia Toffa. Il messaggio, ricco di errori grammaticali, aveva sin da subito incuriosito il popolo del web e i fan della “iena”. “Se si potesse vedere il mio corpo oltre le apparenze so che non riuscireste a riconoscere il mio volto. Fa male in ogni secondo che respiro, ho dolore ovunque, il mio corpo fa male ed io non posso farci nulla” così iniziava il lungo messaggio attribuito al profilo Facebook di Nadia Toffa “Che mi sta succedendo? Voglio vivere, essere libera di vivere come è libera la mia anima, la mia mente e il mio corpo”.

Parole che avevano emozionato, avevano fatto scendere una lacrima a chi amava immensamente Nadia Toffa. Peccato però che quelle stesse parole qualche giorno dopo si sono rivelate una pessima fake news. Il testo del messaggio, infatti, è stato scritto da un utente e postato sui social network. In poche ore ha fatto il giro del web, è stato ripreso da molti siti di informazione e si è trasformato in un’autentica fake news.

Nadia Toffa ultimo messaggio: il post su Instagram

In realtà l’ultimo messaggio Nadia Toffa ha deciso di non scriverlo. Gli ultimi giorni li ha trascorsi in silenzio, almeno sui social. Il suo ultimo post su Instagram è datato 1° luglio, una foto insieme al suo cane: “Io e Totò unite contro l’afa! E dalle vostre parti come va? Vi bacio tutti tutti tutti”. Da lì in poi il silenzio totale, lo sconforto di tutti coloro che l’amavano, fino al tragico giorno della sua morte.

Il suo profilo Instagram è tornato attivo una settimana fa con un messaggio pubblicato dalla sua famiglia: “Ciao piccola grande Nadia, figlia amata, adorata sorella, dolcissima zia, guerriera potente in ogni sfida, coraggiosa anche nell’ultima, la più difficile”.