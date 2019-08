Oggi, nella cattedrale di Brescia, si sono tenuti i funerali di Nadia Toffa, storico volto de “Le Iene”, che si è spenta all’età di 40 anni per una grave malattia. Centinaia di persone hanno affollato la cattedrale per dare un ultimo saluto alla “iena leonessa”. Grande emozione, lacrime, sgomento. Due persone addirittura hanno avvertito un malore e sono state trasportate in ospedale. Di seguito vi riportiamo le dichiarazioni principali dei presenti.

Nadia Toffa funerali: le dichiarazioni di Don Maurizio Patriciello

La messa è stata celebrata da Don Maurizio Patriciello, il parroco che insieme a Nadia Toffa ha denunciato i soprusi che avvengono ogni giorno nella Terra dei fuochi. Il sacerdote di Caivano ha dichiarato: “Nadia ha voluto che fossi io a celebrare il suo funerale. Mi costa molto ma glielo devo per quello che ha fatto per noi”.

All’interno della sua omelia, don Maurizio ha dichiarato: “Nadia era dalla parte dei più deboli, dalla parte degli scarti della società. Certo aveva dei nemici, ma se tutti parlassero bene di voi preoccupatevi. Anche Gesù Cristo è stato messo in croce perché lui la testa non l’ha piegata mai. Quando vi mettete contro qualcuno, quando dite la verità, qualcuno ve la farà pagare. Nadia hai saputo fare del tuo lavoro una missione”.

Nadia Toffa funerali: le parole del Vescovo

Ai funerali di Nadia Toffa era presente ovviamente anche il Vescovo di Brescia, Pierantonio Tremolada. Queste le sue parole:

In punta di piedi ma con sincero affetto vorrei farmi vicino ai familiari di Nadia Toffa, condividere nella speranza per quanto mi è possibile il loro grande dolore. Mi affianco ai suoi colleghi di lavoro e alle tante persone che l’hanno conosciuta, per rendere onore al suo indomito coraggio, al suo sorriso gentile, alla sua lotta contro la disonestà, ma sopratutto la sua passione per la vita, la vita vera