“The show must go on” cantavano i Queen, lo spettacolo deve andare avanti perchè la vita procede. E così anche Le Iene ricominciano, nel segno e soprattutto nel ricordo di Nadia Toffa, la iena spentasi tragicamente lo scorso 13 agosto.

Nella prima puntata dello show televisivo sarà mostrato un video dell’ex conduttrice ed inviata in cui pronuncia le sue ultime parole prima di morire.

Nadia Toffa, le ultime parole prima di morire

Ci sarà ovviamente anche Nadia Toffa nella prima puntata de Le Iene. La compianta conduttrice, prima di morire, decise di realizzare un ultimo progetto per il suo amato programma. Come riporta il Corriere della Sera, Nadia avrebbe chiamato Max Ferrigno e Giorgio Romiti, autori e produttori de Le Iene, e a questi avrebbe detto:

Vorrei incontrare amici, vecchi, nuovi, persone care, parenti, colleghi che hanno lasciato un segno in questo mio ultimo anno tremendo, persone che contano davvero. Li voglio vedere ora perchè questo ultimo anno sono cambiata tantissimo. Non è il quanto vivi, ma come vivi. Io sto facendo il possibile per ritardare la mia morte. Vedremo quanto tempo avrò ancora, ma non credo molto

La Toffa avrebbe cercato di dare risposta alle mille domande, avrebbe voluto sapere dei suoi affetti cari, di amicizie vecchie e soprattutto perchè Silvio Berlusconi si sia esposto così tanto per aiutarla.

Le Iene, in ogni puntata ci sarà il ricordo di Nadia Toffa

Secondo le ultime anticipazioni riguardanti Le Iene, la produzione del popolare programma avrebbe deciso di ricordare Nadia Toffa con una splendida iniziativa. In ogni puntata, infatti, sarà mandato in onda un servizio realizzato dall’ex conduttrice e inviata del programma. Un modo speciale ed autentico per ricordare le battaglie realizzate dalla Toffa.

Nessuno dimenticherà i servizi realizzati dalla grande Nadia nella Terra dei Fuochi. La iena è stata molto importante per far luce su un territorio martoriato dalla criminalità.