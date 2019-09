Le Iene 2019-2020 ecco quando in Tv: svelata la data di messa in onda

La nuova stagione de Le Iene 2019 – 2020 andrà molto presto in onda? Quando potremo vederla in tv? Manca davvero poco. L’amatissimo show di Italia 1, infatti, molto presto tornerà a tener compagnia ai suoi affezionati telespettatori con nuove inchieste e nuovi segnalazioni. Ecco la data e i conduttori che si avvicenderanno serata dopo serata al timone del programma Mediaset.

Le Iene 2019-2020 quando in tv: la data

Le Iene 2019- 2020 prenderà il via il prossimo 1 ottobre 2019. L’appuntamento sarà doppio, così come avveniva negli anni passati. La trasmissione, però, non andrà in onda la domenica sera, come si era vociferato sul web un po’ di tempo fa.

I giorni prestabiliti, secondo il palinsesto di Italia 1, come dicevamo, saranno due e non comprenderanno il fine settimana, anche perché la concorrenza in casa sarà molto alta. Mediaset non rischierà di fare alcun auto-goal e per dare risalto a tutte le sue trasmissioni di punta manderò in onda Le Iene il martedì e il giovedì in prima serata.

Chi saranno i conduttori?

Le Iene 2019-2020 conduttori: ecco tutti i nomi

Come svelato in esclusiva da Tv Blog il martedì sera si vedranno alla guida de Le Iene Nicola Savino, Alessia Marcuzzi e la Gialappa’s.

Il giovedì, invece, saranno gli inviati della trasmissione a prendere il comando e a spodestare Savino e la Marcuzzi. Maschi e femmine si alterneranno alla conduzione e fra loro vi saranno: Filippo Roma, Giulio Golia e Matteo Viviani, ma anche: Veronica Ruggeri, Roberta Rei e Nina Palmieri.

Il trio di maschietti è già stato collaudato. Tutti e tre, come i fan ben sanno, hanno già avuto modo di rompere il ghiaccio al fianco dell’amatissima Nadia Toffa. Nella prima puntata tutti i suoi colleghi le renderanno degno omaggio. Non sarà però un saluto definitivo alla compianta conduttrice scomparsa ad agosto scorso. Nadia Toffa rimarrà sempre nello studio de Le Iene e al fianco dei suoi colleghi. Ciascuno di loro cercherà di continuare il lavoro iniziato dalla giornalista evitando così che ciò per cui si è sempre battuta cada nel dimenticatoi o che anche solo una delle sue battaglie rimanga incompiuta.