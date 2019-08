La morte di Nadia Toffa ha sconvolto tutti. A soli 40 anni la ‘guerriera’ è andata via dopo una lunga e dolorosa battaglia contro un tumore al cervello. Una lotta che la conduttrice de Le Iene ha sempre affrontato con il sorriso, con una forza fuori dal comune e soffrendo in silenzio. A distanza di alcuni giorni riascoltando l’ultima intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin, le sue parole suonano come un testamento lasciato in eredità.

Nadia Toffa e l’intervista a Verissimo: “Il Signore non è crudele”

Il 13 agosto a soli 40 anni Nadia Toffa è morta. La malattia con cui combatteva da circa due anni le è costata la vita, ma non ha vinto la battaglia che la conduttrice de Le Iene ha portato con grande coraggio e fatica avanti. La conferma che Nadia non ha perso la sua battaglia arriva dall’ultima intervista televisiva rilasciata alcuni mesi fa a Verissimo.

Riascoltando le parole dette a Silvia Toffanin è chiaro che Nadia ha voluto lasciare a tutti noi una sorta di ‘testamento’, una specie di eredità che oggi risuona più forte che mai.

“Io all’inizio mi chiedevo: perché proprio a me? Perché chi è che vuole il cancro? Poi mi son detta: ‘perché non a me?’ È pieno di bambini che muoiono al primo giorno di vita… questo è il mio dolore e io me lo devo portare, è il mio fardello”.

Basta poco per cambiare la visione della cose. Questo è il senso che si nasconde nella parole di Nadia che ha proseguito durante l’intervista parlando anche di fede e del rapporto con Dio:

“Il Signore non è crudele. Non ci vuole vedere soffrire. Io ci credo in Dio. Ci mette davanti delle sfide che possiamo affrontare. Questa è la mia sfida”.

Nadia Toffa e la malattia: “da una sfida si può trovare anche del buono”

Una sfida che Nadia Toffa ha combattuto ‘armata’ di sorrisi che elargiva a tutti: colleghi, amici e fan. Nonostante il dolore, la chemioterapia e il dolore, Nadia è riuscita in questa parentesi dolorosissima della sua vita a scorgere il buono arrivando a quella frase “Il cancro è un dono, se sono riuscita a sconfiggerlo io ci può riuscire chiunque” fraintesa al punto da generare una polemica.

Nadia è sempre stata superiore, è sempre andata oltre. Ha sconfitto il tumore per una volta vincendo la sua sfida.

“Da una sfida si può trovare anche del buono – disse a Silvia Toffanin – con il buon umore non si risolve un cancro, però aiuta e fa bene in tutte le cose”.

Poi il male, il tumore torna nella sua vita per una seconda volta. Questa volta senza darle scampo.

Ognuno è libero di gestire come vuole la propria sofferenza, il proprio dolore. Massimo rispetto ci deve essere per tutti. Io non ho fretta, dove devo andare? Non ho niente di più importante da fare, se non vivere…”.

Queste le ultime parole pronunciate da Nadia Toffa, la ‘guerriera’, la ‘ragazza magica’ per Lorenzo Jovanotti, ma per il grande pubblico semplicemente Toffa o Nadia. Una donna che ha saputo lasciarci un messaggio di grande coraggio, di forza e di amore che sarà impossibile dimenticare.

