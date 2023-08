Myrta Merlino si prepara al debutto su Canale 5 con la sua nuova avventura televisiva che prenderà il posto di Pomeriggio 5. La giornalista e conduttrice tv sta trascorrendo alcuni giorni a Pantelleria con il suo compagno, il campione del Mondo 1982, Marco Tardelli.

Myrta Merlino sulle colleghe Barbara D’Urso e Maria De Filippi

Al settimanale Chi, in edicola questa settimana, Myrta Merlino, sul suo approdo nel pomeriggio della rete ammiraglia del gruppo Mediaset dice: «Arriverò in punta di piedi e con grande umiltà in una rete consolidata e con un pubblico che viene da lontano».

Gli ascolti e la sfida con Alberto Matano

La Merlino da settembre sfiderà a colpi di Auditel Alberto Matano che mantiene il timone anche per la prossima stagione tv del fortunatissimo programma del pomeriggio di Rai1 La Vita in Diretta. Sugli ascolti, il nuovo acquisto di casa Mediaset dice: «Nessuno mi ha mai parlato di numeri. L’unica richiesta che mi è stata fatta è quella di fare un programma che piaccia a me, al pubblico e alla rete. C’è la voglia di investire su un’informazione attenta, rigorosa, ma allo stesso tempo popolare».

Myrta Merlino su Barbara D’Urso

Del paragone con Barbara D’Urso, Myrta Merlino ha le idee ben chiare: «Nella maniera più assoluta. Siamo due donne diverse e con due percorsi professionali molto differenti. Barbara è una grandissima professionista: fa e ha fatto delle cose che io, molto probabilmente, non sarei nemmeno in grado di fare. Non c’è dualismo, né tantomeno rivalità, è semplicemente cambiata la linea editoriale della rete. Io e lei abbiamo sempre avuto una grande simpatia e, in tutta sincerità, spero rimanga».

La stima per Maria De Filippi

La Merlino ha Mediaset ha buoni rapporti anche con Maria De Filippi. Della collega infatti dice: «Qualche giorno fa, a Roma. È stata accogliente e stimolante. L’ammiro: il suo Temptation Island è il grande romanzo sentimentale del nostro Paese».