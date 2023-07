Tra le novità del palinsesto Mediaset 2023-2024 c’è quella che vede Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio 5. Dopo i rumors che davano quasi per scontata l’uscita di scena di Barbara D’Urso, era arrivata la conferma ufficiale del colosso di Cologno Monzese, con un comunicato stampa che aveva rappresentato – per i tanti fans della conduttrice televisiva – una vera e propria doccia fredda. Tutti si chiedevano chi avrebbe ereditato il programma storicamente associato alla D’Urso. Tra le indiscrezioni si era fatto strada il nome di Myrta Merlino, ritenuta da molti come possibile “indiziata” a prendere il suo posto.

Chi è Myrta Merlino, la nuova conduttrice di Pomeriggio 5

Nata a Napoli il 3 maggio 1969, Myrta Merlino inizia la sua carriera di giornalista nella redazione Il Mattino. Nel 1995 approda in RAI – dove inizia a occuparsi di inchieste per Mixer, poi lavora come autrice per il talk show economico Italia Maastricht.

Tra il 2002 e il 2003 diventa responsabile dell’informazione di Rai Educational, e dal 2004 diventa un volto fisso della tv, come ospite esperta di economia di Casa Raiuno. Nel 2009, l’approdo a La7 e la consacrazione, prima con “Effetto Domino” in seconda serata e poi con “L’aria che tira” dal 2011. L’addio a La7 era stato dato da Myrta Merlino in occasione dell’ultima puntata del talk show che lei stessa aveva creato, andata in onda lo scorso16 giugno.

Nell’ultima puntata de L’Aria Che Tira Myrta Merlino ha salutato i suoi affezionati spettatori con “Dodici anni insieme e poi arriva oggi” aggiungendo poi in chiusura di puntata “The show must go on“. La conduttrice napoletana si riferiva a un altro salottino televisivo pronto ad accoglierla?

Myrta Merlino al timone di Pomeriggio 5

Un nuovo volto ci attende a settembre nel programma di infotainment quotidiano proposto dalla rete ammiraglia Mediaset. Dopo 12 anni non sarà più Barbara D’Urso a tenerci compagnia nel salottino televisivo di Canale 5, ma la new entry Myrta Merlino.

Il contratto con Barbara D’Urso – all’anagrafe Maria Carmela D’Urso – era già in scadenza per dicembre 2023, a chiusura anno. L’ultima edizione di Pomeriggio 5 non ha certo brillato per share, facendo registrare 1 milione e 600mila spettatori in media, tra i dati più bassi dalla genesi del programma.

Da qui la decisione Mediaset di portare una “ventata di novità” nel programma, e la scelta di Myrta Merlino come conduttrice del contenitore storicamente legato alla D’Urso.

In “gara” per l’eredità della D’Urso c’era – oltre a lei – la giornalista Alessandra Viero, in forza a Mediaset dal 2008, ma nel rush finale la corsa al posto di Barbarella è stata vinta dalla Merlino.

Per la giornalista napoletana questa rappresenta la prima esperienza in assoluto in casa Mediaset.