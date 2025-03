Myles Smith, cantautore britannico, noto per aver raggiunto il successo mondiale con la hit “Stargazing”, pubblicata nel 2024, brano contenuto nell’EP “A Minute…”, che gli ha garantito il BRIT Award alla star in ascesa, ieri sera, sabato 22 marzo 2025, si è esibito al Fabrique di Milano, in un concerto che ha visto il sold out in termini di pubblico.

Myles Smith concerto al Fabrique di Milano

Il cantautore britannico si è esibito sul palco del Fabrique con il suo tradizionale repertorio musicale. Tra i brani in scaletta intonati da Myles Smith si citano: “Wait For You”, “Behind”, “Whisper”, “Betting On Us”, “ЗАМ”, “Solo”, “My First Heartbreak”, “Someone New”, “Nice To Meet You”, “Gold”, “Little By Little”, “River”, “My Home” e “Stargazing”.

Persona si sente male al concerto di Myles Smith a Milano: il gesto inaspettato del cantante

Durante il concerto però, a colpire i presenti è un gesto del cantante che fa immediatamente scattare l’applauso da parte del pubblico. Dal pubblico, alcune persone fanno segno di fermare la musica perché c’è una persona che si sente male. Il cantante non ci pensa due volte e ferma il concerto, chiedendo con il suo microfono l’intervento della sicurezza e di un medico per soccorrere la persona in difficoltà.

In attesa che tutto tornasse alla normalità, il cantante scende dal palco e inizia a distribuire bottigliette d’acqua alle persone presenti al Fabrique. Un gesto questo, che scatena l’applauso del pubblico nei confronti dell’artista.

Proposta di matrimonio durante il concerto e compleanno di una bambina con tanto di regalo dell’artista

Tanti i colpi di scena che hanno caratterizzato la serata dedicata al concerto di Myles Smith. Poco prima della fine dell’esibizione dell’artista, che si è tenuta sul palcoscenico del Fabrique di Milano, il cantante ferma nuovamente il concerto, ma questa volta non perché una persona si sente male, bensì perché un colpo di scena del tutto inaspettato per il pubblico presente e per una persona in particolare, arriva da un ragazzo che insieme alla sua fidanzata sale sul palco e mette in scena una proposta di matrimonio per la sua futura sposa con tanto di anello di fidanzamento. Entusiasta la reazione della ragazza, che salta di gioia subito dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio da parte del suo fidanzato.

Un momento prima, un altro gesto dell’artista aveva emozionato il pubblico. Una bambina presente nel parterre, esibisce un cartello facendo sapere a tutti che quello è il giorno del suo compleanno. L’artista e il pubblico intonano una canzone di auguri per la piccola. Dal palco il cantante prende un suo cappello e lo lancia alla bambina come regalo per questo compleanno davvero speciale.