My Sweet Lie (titolo originale Benim Tatlı Yalanım) prosegue il suo “viaggio” su Mediaset Infinity. La formula è quella già vista in passato, con un episodio reso disponibile ogni giorno dalla mezzanotte sulla piattaforma gratuita. Cosa accadrà nella quinta settimana di programmazione? Scopriamo insieme cosa ci attende negli episodi in onda dal 31 agosto al 4 settembre.

Anticipazioni My Sweet Lie, trame episodi dal 31 agosto al 4 settembre su Mediaset Infinity

Il segreto su cui si regge il fragile equilibrio della famiglia rischia di venire a galla proprio quando i sentimenti tra i due protagonisti stanno diventando impossibili da ignorare.

A stravolgere situazione è Hande, che finalmente riesce a mettere le mani su una prova inconfutabile: scopre il vero documento d’identità di Suna e capisce che la presunta Aylin non è la madre di Kayra. Dietro quella donna, che da tempo ha un ruolo sempre più importante nella vita della bambina, si cela in realtà Suna.

Hande potrebbe smascherarla subito, ma preferisce prendere un’altra strada. Prima di agire capire bene come sia nata la messinscena e, soprattutto, scoprire chi ne è al corrente. Questa scelta rende la sua scoperta ancora più rischiosa, perché il segreto di Suna diventa per lei un’arma da usare nel momento più opportuno.

Sevket sta male nelle prossime puntate My Sweet Lie

Mentre Hande prova a rimettere insieme ogni dettaglio della vicenda, la famiglia Doğan si trova a vivere un momento di grande ansia. Şevket è colpito da uno spasmo cardiaco, scatenando subito il panico tra i suoi cari.

Proprio in quell’istante riappaiono due figure destinate a giocare un ruolo importante negli equilibri della storia: Enise e suo nipote Tolga.

Tolga non è affatto un estraneo per Suna, anzi, è stato il suo amore d’infanzia. Nel frattempo la sua vita è cambiata: ora è un ufficiale e si sta preparando a partire per una missione all’estero. Il loro incontro fa inevitabilmente riaffiorare una complicità che affonda le radici nel passato.

Tra Suna e Tolga nasce subito una certa sintonia, qualcosa che Nejat nota immediatamente. Anche se la relazione tra lui e Suna è tutt’altro che semplice, la presenza di Tolga accende in Nejat una gelosia sempre più evidente.

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Hande capisce subito come sfruttare la scoperta fatta sulla sua rivale. Il suo scopo è allontanare Suna e, per riuscirci, decide metterla sotto pressione in modo diretto.

La minaccia è chiara: se Suna non farà ciò che Hande vuole Şevket verrà a sapere tutto. Non solo scoprirebbe che la donna presentata come Aylin è in realtà Suna, ma verrebbe anche a conoscenza dell’accordo segreto con Nejat.

Per Suna è un duro colpo. Sa che la verità potrebbe avere conseguenze pesanti e si sente improvvisamente intrappolata. Il ricatto la spinge così a valutare una scelta dolorosa: lasciare Nejat e, soprattutto, separarsi da Kayra.

Suna va a casa di Nejat con l’idea di comunicargli la sua decisione, ma ciò che trova al suo arrivo la lascia senza parole. Kayra ha organizzato una sorpresa per festeggiare il compleanno di Aylin, la donna che per lei è come una madre.

Di fronte all’affetto della bambina, Suna si rende conto di non riuscire ad andarsene come aveva previsto. Lasciare Nejat sarebbe già doloroso, ma dire addio a Kayra significherebbe rompere un legame a cui ormai è profondamente affezionata.

Anche Hande deve fare i conti con questa realtà. Togliere di colpo la finta Aylin dalla vita della bambina potrebbe minare la fiducia che Kayra ha sviluppato verso la figura materna. Così Hande decide di cambiare strategia: Suna potrà continuare a essere Aylin per Kayra, ma il prezzo da pagare è alto, dovrà allontanarsi da Nejat.