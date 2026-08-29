Ascolti tv venerdì 28 agosto 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “TechetecheShow” contro “L’Erede“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 28 agosto 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: TechetecheShow vs L’Erede. Auditel ieri sera, 28 agosto 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “TechetecheShow” contro “L’Erede”. Chi ha vinto?

Rai1: TechetecheShow, lo speciale condotto da Flavio Insinna e dedicato a Lucio Battisti ha fatto compagnia a 1.555.000 spettatori pari al 14.2% di share.



Rai 2: L’ispettore Coliandro, la serie tv diretta dai Manetti Bros con protagonista Giampaolo Morelli ha tenuto col fiato sospeso 628.000 spettatori (5%).

Rai 3: Finalmente – Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte, l’ultimo film del maestro francese Claude Lelouch ha appassionato 495.000 spettatori con lo 3.9%.

Rete 4: Quarto Grado, la nuova stagione dell’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha incollato alla tv 822.000 spettatori con il 8.8% di share.

Canale 5: L’Erede, la nuova serie turca che racconta la storia del giovane chirurgo Serhat ha coinvolto 1.393.000 spettatori con uno share del 13%.

Italia 1: Chicago Fire, la serie televisiva statunitense ideata da Michael Brandt e Derek Haas, prodotta da Dick Wolf ha attirato l’attenzione di 948.000 spettatori (share 7.7%).

La7: Hitler vs Churchill: l’Aquila e il Leone, il documentario che narra l’ascesa di Churchill, aristocratico politico, e Hitler, pittore fallito ha interessato 447.000 spettatori e il 3.5%.

Tv8: Pechino Express, il lungo un viaggio che attraversa Indonesia, Cina e Giappone, raccontato da Costantino della Gherardesca ha incuriosito 305.000 spettatori pari al 3.8%.

Nove: Comedy Match: il programma televisivo italiano di genere comico condotto da Katia Follesa ha divertito 446.000 spettatori con uno share del 3.8%.

Ascolti L’Eredità Summer vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

L’Eredità Summer : 2.296.000 spettatori con il 15.5 %;

: spettatori con il %; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.003.000 spettatori con il 27% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 28 agosto 2026

RAI 1

Un’altra vita : 907.000 spettatori con il 9.6 % ;

: spettatori con il ; Vita in Diretta: 871.000 spettatori con l’11.3% nella parte chiamata Start, 1.201.000 spettatori con il 16.2% nella presentazione e 1.497.000 spettatori con il 18.8%.

CANALE 5