Ascolti tv 28 agosto 2026: TechetecheShow (14.2%), L’Erede (13%), L’Eredità Summer (15.5%), La Ruota della Fortuna (27%) | Dati Auditel

Da
Emanuele Ambrosio
-
Lucio Battisti

Ascolti tv venerdì 28 agosto 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “TechetecheShow” contro “L’Erede. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 28 agosto 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: TechetecheShow vs L’Erede. Auditel ieri sera, 28 agosto 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “TechetecheShow” contro “L’Erede”. Chi ha vinto?

Rai1: TechetecheShow, lo speciale condotto da Flavio Insinna e dedicato a Lucio Battisti ha fatto compagnia a 1.555.000 spettatori pari al 14.2% di share.

Rai 2: L’ispettore Coliandro, la serie tv diretta dai Manetti Bros con protagonista Giampaolo Morelli ha tenuto col fiato sospeso 628.000 spettatori (5%).

Rai 3: Finalmente – Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte, l’ultimo film del maestro francese Claude Lelouch ha appassionato 495.000 spettatori con lo 3.9%.

Rete 4: Quarto Grado, la nuova stagione dell’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha incollato alla tv 822.000 spettatori con il 8.8% di share.

Canale 5L’Erede, la nuova serie turca che racconta la storia del giovane chirurgo Serhat ha coinvolto 1.393.000 spettatori con uno share del 13%.

Italia 1Chicago Fire, la serie televisiva statunitense ideata da Michael Brandt e Derek Haas, prodotta da Dick Wolf ha attirato l’attenzione di 948.000 spettatori (share 7.7%).

La7: Hitler vs Churchill: l’Aquila e il Leone, il documentario che narra l’ascesa di Churchill, aristocratico politico, e Hitler, pittore fallito ha interessato 447.000 spettatori e il 3.5%.

Tv8: Pechino Express, il lungo un viaggio che attraversa Indonesia, Cina e Giappone, raccontato da Costantino della Gherardesca ha incuriosito 305.000 spettatori pari al 3.8%.

Nove: Comedy Match: il programma televisivo italiano di genere comico condotto da Katia Follesa ha divertito 446.000 spettatori con uno share del 3.8%.

Ascolti L’Eredità Summer vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

  • L’Eredità Summer: 2.296.000 spettatori con il 15.5%;
  • Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.003.000 spettatori con il 27% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 28 agosto 2026

RAI 1

  • Un’altra vita: 907.000 spettatori con il 9.6%;
  • Vita in Diretta: 871.000 spettatori con l’11.3% nella parte chiamata Start, 1.201.000 spettatori con il 16.2% nella presentazione e 1.497.000 spettatori con il 18.8%.

CANALE 5

  • Beautiful: 2.112.000 telespettatori con uno share del 18.7%;
  • Forbidden Fruit: 2.168.000 spettatori e il 21.2% di share;
  • Far Away: 2.035.000 spettatori e il 22.8% di share;
  • Tutto per la mia famiglia: 1.910.000 spettatori e il 24.5%;
  • Verità Nascoste – Il diario: 1.324.000 spettatori pari al 17.9% nella prima parte e 1.101.000 spettatori pari al 13.9% nella seconda parte.
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Emanuele Ambrosio
Testardo, sognatore, ironico, logorroico, attento osservatore e curioso all'ennesima potenza. Campano di origini, ma alla continua ricerca del suo posto nel mondo si laurea in Scienze Politiche e contemporaneamente completa il percorso per diventare Giornalista Pubblicista. Consumatore di dischi, tele-dipendente, appassionato di cinema e serie tv. Diverse le collaborazioni: dalla carta stampata fino al passaggio al giornalismo online.