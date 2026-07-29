Come annunciato in un nostro precedente articolo, My Sweet Lie (titolo originale Benim Tatlı Yalanım) farà il suo debutto su Canale 5 lunedì 3 agosto. Cosa accadrà nei primissimi episodi in onda dal 3 al 7 agosto? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni My Sweet Lie, trame episodi dal 3 al 7 agosto

La storyline prende il via quando Nejat deve affrontare la partenza improvvisa della moglie Aylin, e si trova a rispondere alle insistenti domande della figlia Kayra. La donna ha abbandonato la sua famiglia, lasciandolo davanti a un dilemma: come può spiegare alla bambina che sua madre non vuole più avere niente a che fare con loro?

L’uomo si inventa così una bugia bianca e fa credere alla figlia che la donna si sia recata in Africa ad aiutare i bambini più bisognosi. Per dare maggior credito alla sua versione, Nejat fa in modo di far trovare alla bimba delle cartoline nella cassetta della posta, firmate dalla madre. In realtà però è lui a metterle lì.

La situazione finisce per sfuggirgli di mano quando – in una cartolina fatta recapitare alla piccola poco prima del suo sesto compleanno – l’uomo si lascia trasportare e le scrive una promessa: la madre parteciperà alla sua festa!

My Sweet Lie: Nejat deve trovare una scusa per la piccola Kayra

Il padre della bambina si accorge troppo tardi del suo errore e cerca un modo per rimediare: sa benissimo che la madre della piccola non ci sarà alla sua festa e deve escogitare in fretta qualcosa per non deludere troppo la piccola.

Nejat è un designer di occhiali affermato in città, e collabora con Hande, la sua socia che da tempo ha una cotta per lui. Tra i suoi collaboratori in azienda troviamo anche Serkan, mentre ad aiutarlo nella gestione della casa e con la figlia è Hayri. Nessuno di loro però, ha un’idea per risolvere la questione della promessa fatta a Kayra.

I giorni scorrono via in fretta, e Nejat è sempre più nervoso all’idea della delusione che proverà sua figlia nel giorno che avrebbe dovuto essere una festa. Ai problemi familiari si aggiungono poi quelli lavorativi, accentuati da un malinteso.

Nejat incontra Suna nelle prossime puntate My Sweet Lie

Dall’altra parte della città vive Suna, una ragazza dolce che collabora nella caffetteria di famiglia. Suo padre cerca di risolvere i problemi economici con i quali la famiglia deve fare i conti causa dei debiti contratti da suo figlio Rafet, e quando Nejat si presenta nel locale, lei reagisce in malo modo pensando che voglia comprare il locale.

Più tardi Burcu le dice che Nejat si era recato lì per affittare la caffetteria come set per uno spot pubblicitario. Amareggiata per il malinteso, Suna decide di andare a casa dell’uomo per scusarsi, e fissare l’anticipo per l’affitto del locale. I due parlano a lungo, e la ragazza si lascia andare a qualche bicchierino di troppo. Nejat si rende conto che non può lasciarla andare via in quello stato e la invita a passare la notte a casa sua, sul suo divano.

Kayra scambia Suna per sua madre: news My Sweet Lie

Il mattino successivo Kayra si sveglia e trova in cucina Suna. La bimba la scambia per sua madre ed è felicissima per il suo ritorno. A quel punto Nejat deve spiegare alla donna l’inganno messo in atto con la figlia, e le chiede di rimanere per la sua festa per non spezzarle il cuore. Suna accetta.

Il compleanno della bambina si rivela un successo: la festeggiata presenta orgoliosa sua madre a tutti gli invitati, suscitando però la gelosia di Hande. E mentre quest’ultima osserva scettica il comportamento di Suna, anche Saniye e Burcu appaiono preoccupati per quella situazione assurda. Tuttavia Nejat non può ignorare che la presenza di Suna (e l’illusione che si tratti della madre) giovano moltissimo all’umore della bambina, e le chiede di diventare una “mamma a tempo determinato” per tre mesi dietro compenso.

Cos’altro accade nella nuova dizi turca di Canale 5?

Suna accetta questa strana proposta di lavoro, sia per non spezzare il cuore alla bimba, sia perchè il compenso le potrà permettere di aiutare la sua famiglia a saldare il debito del fratello e salvare la caffetteria dall’ipoteca.

Rafet intanto- all’oscuro del fatto che il suo debito sia stato saldato da Suna – paga il creditore Tasin, che accetta il denaro senza svelare l’equivoco. Più tardi, il fratello della ragazza, annuncia alla famiglia di essere riuscito a saldare il suo debito.