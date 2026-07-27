A breve un nuovo serial drammatico turco arriverà nel pomeriggio di Canale 5: Mediaset ha infatti acquistato i diritti di My Sweet Lie (titolo originale Benim Tatlı Yalanım), la dizi turca che promette di riservarci molte sorprese. Tra i protagonisti ci sarà l’attore Furkan Palalı, già noto al pubblico italiano per la sua interpretazione di Fikret in Terra Amara.

My Sweet Lie, trama della nuova serie turca di Canale 5

Le nozze tra Nejat e Aylin sembravano scontate: i due giovani sono innamorati uno dell’altro fin dai tempi dell’università. Dopo il matrimonio i due danno il benvenuto alla piccola Kayra, e la loro vita sembra scorrere d’amore e d’accordo fino a quando Aylin scompare.

La donna, in preda a una depressione post-partum, sparisce senza dare spiegazioni. Nejat si trova così ad affrontare tutti i problemi di un papà single, e a dover spieare alla figlia i motivi dell’assenza della madre. Per non traumatizzare la bambina, si inventa un impegno di Aylin in Africa, dove la donna sarebbe occupata ad assistere i bambini più bisognosi. La bugia bianca riesce e – per dare più credibilità alla sua storia – Nejat fa in modo che la figlia trovi spesso nella cassetta delle lettere cartoline firmate (apparentemente) dalla madre. In realtà è lui a scriverle.

Ben presto l’uomo si rende conto che deve comunque guardare avanti, e la sua vita sembra prendere una nuova svolto quando – girando per il suo quartiere – si imbatte in Suna. La ragazza gestiva un bar old style non molto lontano da casa sua. Capita spesso che Nejat e Suna si incontrino, e quegli incontri casuali finiscono per spingerli a stringere una bella amicizia. Quando la giovane si reca a casa di Nejat per un saluto accade qualcosa di incredibile: la piccola Kayra la scambia per sua madre!

La bambina pensa che quella visita improvvisa sia la risposta al suo desiderio: proprio quel giorno è il suo compleanno e la piccola – soffiando le candeline sulla torta – ha espresso il desiderio di poter rincontrare la sua mamma. Nejat e Suna sono in imbarazzo davanti a quell’equivoco, ma decidono di reggere il gioco.

Suna diventa così una “madre a tempo determinato” a casa di Nejat e insieme a lui inscenerà una convivenza per finta. Con il tempo però, entrambi si rendono conto di essersi innamorati. Potrebbe essere arrivato il momento di traformare la finzione in realtà, ma a sorpresa il destino gioca loro un altro tiro: Aylin, la vera mamma di Kayra, ricompare all’improvviso.

My Sweet Lie, nel cast Furkan Palalı, Fikret di Terra Amara

Con il grande successo degli ultimi anni delle dizi turche in Italia, capita sempre più spesso che i telespettatori nostrani ritrovino all’interno di qualche serie volti noti. Questo è ciò che accadrà anche con “My Sweet Lie”.

Il primo nome che spicca nel cast è quello di Furkan Palalı, noto al pubblico italiano per la sua interpretazione di Fikret in Terra Amara, che nel nuovo serial turco interpreterà il protagonista Nejat Yilmaz.

A completare il cast troviamo poi:

Asli Bekiroglu – Suna Dogan

Lavinya Ünlüer – Kayra Yilmaz

Ahmet Saracoglu – Sevket

Asli Inandik – Saniye

Sadi Celil Cengiz – Rafet

Gonca Sariyildiz – Hande

Ali Yogurtcuoglu – Serkan

Seda Turkmen – Burcu

Cem Zeynel Kilic – Hayri

My Sweet Lie, quando in TV?

Il nuovo serial drammatico turco arriverà su Canale 5 lunedì 3 agosto alle 14:45. La commedia romantica che si snoda tra bugie bianche e finti matrimoni ci terrà compagnia tutti i giorni – dal lunedì al venerdì – nel pomeriggio Mediaset.

La nuova serie andrà a occupare lo slot orario fino a quel momento riservato a Be my sunshine, che slitterà alle 15:45.