Ascolti tv domenica 26 luglio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Noos – L’avventura della conoscenza” contro “Racconto di una notte“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Noos – L’avventura della conoscenza vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 26 luglio 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Noos – L’avventura della conoscenza” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto?

Rai 1: Noos – L’avventura della conoscenza, la puntata dedicato alla divulgazione scientifica condotto da Alberto Angela ha incuriosito 1.432.000 spettatori pari al 12.5% di share.

Su Rai 2: Juventus, primo amore, il documentario che, attraverso immagini d’archivio e interviste esclusive, ripercorre la straordinaria epopea della Vecchia Signora ha interessato 523.000 spettatori (3.8%).

Rai 3: Che ci faccio qui, il programma condotto da Domenico Iannacone che racconta le fragilità più profonde dell’esistenza ha informato 499.000 spettatori pari al 3.9% di share.

Rete 4: Compagni di scuola, il film italiano del 1988 diretto e interpretato da Carlo Verdone ha strappato un sorriso a 781.000 spettatori con il 6.4% di share.

Canale 5: Racconto di una notte, i nuovi episodi della dizi turca, incentrata su una storia di vendetta, con protagonisti Burak Deniz e Su Burcu hanno coinvolto 1.685.000 spettatori con uno share del 16.3%.

Italia 1: Le Iene presentano – Il Verdetto, lo spin-off del programma condotto da Nina Palmieri e scritto da Alessia Rafanelli dedicato ai casi di cronaca nera di Filippo Turetta, l’omicidio di Giulia Cecchettin, quello di Laura Ziliani e di Benno Neumair ha registrato 825.000 spettatori con il 7.5%.

La7: Operazione sottoveste, il film commedia del 1959 diretto da Blake Edwards, interpretato da Cary Grant e Tony Curtis ha fatto compagnia a 493.000 spettatori con il 3.9%.

Tv8: Italia’s Got Talent, le repliche del programma televisivo italiano di genere talent show, basato sul format britannico Got Talent, ha raccolto 372.000 spettatori con il 2.9% di audience.

Nove: Aldo, Giovanni e Giacomo – Tel chi el telun, lo spettacolo teatrale del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo del 1999, con la regia di Arturo Brachetti, ha divertito 430.000 spettatori con lo 3.4%.

Ascolti L’Eredità Summer vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

L’Eredità Summer : 2.468.000 spettatori con il 16.9 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.105.000 spettatori con il 28% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 26 luglio 2026

RAI 1

Domenica In – Il Meglio Di : 1.229.000 spettatori con il 11.8 %;

: spettatori con il %; Purché finisca bene – Basta un paio di baffi: 852.000 spettatori con il 9.1%.

Canale 5