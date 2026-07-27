Cosa accadrà a Tempesta d’Amore nelle puntate in onda nella fascia mattutina di Rete 4 dal 27 al 31 luglio? Al centro delle trame troviamo Sophia, pronta a tutto pur di salvarsi. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni settimanali Sturm der Liebe.

Trame settimanali Tempesta d’amore: Sophia tenta un’azione disperata

La dark lady non è disposta ad arrendersi, e pur di salvarsi arriva a tentare una trattativa con il sindacato criminale. la sua mossa è davvero rischiosa, e potrebbe portare a effetti imprevedibili. In seguito Sophia arriva a proporre a Christoph un affare illegale che finisce per metterlo in crisi.

Tempesta d’amore news – trame al 31 luglio

Alfons vuol sorprendere Hildegard e – con l’aiuto di Fanny – organizza una sorpresa romantica. Un equivoco però, rischia di mandare tutto all’aria. L’uomo ci riprova ma – ancora una volta – un contrattempo rovina i suoi piani.

Markus viene dimesso dall’ospedale e ringrazia Katja, suscitando ancora una volta la gelosia di Vincent.

Yannik cerca di accelerare il divorzio per poter sposare Larissa in tempo.

Cos’altro accade nella serie tv mattutina di Rete 4?

A Sophia viene proposto di entrare nel programma di protezione testimoni, ma lei indugia perchè non le va l’idea di separarsi da Henry. Il ragazzo intanto incolpa Maxi, ritenendola responsabile della situazione. La giovane cerca di farsi perdonare dal ragazzo, ma lui appare sempre più distante. Quando MAxi scopre che Sophia ha un piano di fuga, tenta un’ultima disperata mossa per non perdere l’uomo che ama. Poco dopo però, scopre che lui non ha in programma di fuggire con la madre e – incoraggiata da LArissa – decide di scrivergli una lettera.

Un regalo fatto da una paziente a Michael fa da preludio a una serie di episodi inspiegabili, che culminano con una misteriosa intrusione a casa del medico. Le indagini sull’intrusione portano Michael a rincontrare Anja, una donna che aveva conosciuto durante il suo soggiorno in Sudamenrica. La donna chiede al medico di ospitarla, ma appare subito evidente che nasconde un segreto. Di cosa si tratta?

Yannik e Larissa iniziano i preparativi per il matrimonio, decisi a non perdere altro tempo. Chistoph stringe un’alleanza con Werner e tenta di estromettere Markus dal Fürstenhof. Luis contatta Greta e le propone di gestire un ristorante suo: ovviamente il ritorno dell’ex della donna non riempie di gioia Miro.