Temptation Island 2026, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, si conferma un grandissimo successo su Canale 5. Dopo gli ultimi falò di confronto è arrivato il momento di salutare i telespettatori con la puntata speciale dedicata alle coppie “un mese dopo” il viaggio nei sentimenti. Cosa sarà successo?

Temptation Island 2026 puntate: stasera il gran finale con “un mese dopo”

Stasera, mercoledì 29 luglio 2025, dalle ore 21.20 va in onda la nona ed ultima puntata di Temptation Island 2026, il reality show dei sentimenti presentato da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5. L’appuntamento è tra più amati e seguiti dal pubblico italiano come confermano gli ascolti tv che nella puntata di ieri ha registrato l’ascolto record di 4.450.000 mila spettatori con uno share del 34.1%. Un successo straordinario per il reality show che, anche quest’anno, ha incollato alla tv milioni di telespettatori curiosi di seguire e scoprire il percorso delle sette coppie protagoniste.

Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata finalmente Giovanni ha potuto rivedere la fidanzata Sabrina in spiaggia per il tanto desiderato falò di confronto. Un momento che ha catalizzato l’attenzione di milioni di telespettatori senza contare il seguito social dove Giovanni è stato premiato come il vincitore morale di questa edizione. Naturalmente Giovanni ha deciso di mettere fine alla storia d’amore con Sabrina. Poi è stata la volta di Francesca e Danilo che, tra nonostante l’avvicinamento da parte di entrambi a due single, hanno deciso di uscire dal programma insieme riprovando a ricostruire la loro storia.

Temptation Island 2026, le coppie un mese dopo

La stagione 2026 di Temptation Island dopo aver registrato record su record è pronta a salutare il pubblico di Canale 5 con l’ultima puntata. Il terzo appuntamento consecutivo della settimana è pronto a rivelare cosa è successo alle coppie un mese dopo il falò di confronto. Un’occasione per scoprire se la scelta fatta durante il falò di confronto ha avuto seguito anche una volta usciti dal programma.

Stando alle poche anticipazioni trapelate sembrerebbe finita davvero per Sara e Gabriele, visto che lei si è presentata da sola al confronto con Filippo Bisciglia. «Prima di essere la sua Saretta, io ho capito che sono una persona» le parole della protagonista che dopo sei anni e mezzo di relazione si è riappropriata della sua vita ed indipendenza. Cosa sarà successo, invece, tra Soraya e Cristian? «Tante cose che ho detto non le penso al 100%» le prime parole di Soraya: possibile che la ragazza abbia deciso di tornare sui suoi passi? Infine Giovanni che, dopo aver lasciato la fidanzata Sabrina, ha rivelato di essere ancora molto confuso.

Per scoprire cosa è successo alla coppie di Temptation Island 2026 un mese dopo vi invitiamo a seguire l’ulimta puntata stasera su Canale 5!