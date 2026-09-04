My Sweet Lie (titolo originale Benim Tatlı Yalanım) prosegue il suo “viaggio” su Mediaset Infinity, con un episodio reso disponibile ogni giorno dalla mezzanotte sulla piattaforma gratuita. Cosa accadrà nella sesta settimana di programmazione? Scopriamo insieme cosa ci attende negli episodi in onda dal 7 all’11 settembre.

Anticipazioni My Sweet Lie, trame episodi all’11 settembre su Mediaset Infinity

Suna è sempre più decisa a lasciare a Hande il suo posto accanto a Nejat. Una sera, Hande va a trovarlo, e scopre così la lettera d’amore che Suna ha scritto per lui. Questa scoperta si rivelerà utilissima in seguito.

Suna scopre che Nejat è uscito il mattino prestissimo per lavoro e – convinta che sia solo con Hande – decide di raggiungerlo con la scusa di parlargli di alcune lettere d’amore tra Kayra e Kerem Can.

Hande si dichiara a Nejat nelle prossime puntate My Sweet Lie

Hande intanto, raggiunge Nejat a casa per lavorare. A quel punto Suna dice di volerli lasciare da soli ed esce dalla stanza, ma la curiosità finisce per avere il sopravvento, e inizia a spiarli.

Quello che scopre la fa infuriare: Hande confessa a Nejat i suoi sentimenti per lui, e lo fa usando le parole scritte in una lettera d’amore da Suna. La dichiarazione d’amore “copiata” dalla giovane finisce per scatenare ulteriori tensioni tra le due donne. Suna non perdona all’altra di averle “rubato” le parole per fare colpo su Nejat!

Cos’altro accade nella dizi turca Mediaset?

Suna si risveglia a casa di Nejat e sembra non riuscire a ricordare nulla della sera precedente. Nella sua testa si accavallano ricordi confusi e sfuocati: cos’è successo davvero?

La giovane donna cede al panico, perché non ricorda neppure se gli ha consegnato la sua lettera d’amore.

Cos’altro accadrà? La trama My sweet lie si infittisce, ma dovremmo attendere la prossima settimana per scoprire qualche altro dettaglio sulle vicende di Suna e Nejat. Quello che possiamo anticiparvi fino da ora è che questa dizi turca, iniziata con una bugia bianca che avrebbe dovuto avere il compito di impedire alla piccola Kayra ulteriori sofferenze dopo la partenza della vera madre, ha ancora molto da raccontarci. Vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle nuove puntate.