Far Away, il serial drammatico turco firmato Mediaset, è pronto a regalarci altri colpi di scena negli episodi in onda nel daytime di Canale 5. Cosa accadrà nella tredicesima settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 7 all’11 settembre.

Far Away, trame episodi all’11 settembre

In carcere, Cihan riceve la visita di Alya e, dopo, anche quella dei suoi familiari. Nel frattempo, Fidan, Sahin e Zerrin si recano da Ecmel, dove emerge un dettaglio che potrebbe cambiare le indagini sulla morte di Boran: Ecmel sapeva già dove si trovava l’uomo, grazie a una conversazione avuta con Halis e Nadim.

Gli Albora cominciano a sospettare che Boran sia stato ucciso su ordine di Ecmel, ma per poterlo accusare servono prove concrete.

Anticipazioni Far Away (trame dal 7 all’11 settembre)

Mine e Sadakat stanno parlando di come affrontare la questione del bambino, quando all’improvviso vengono col di sorpresa da Nare. A quel punto, la ragazza comincia a pensare che i sospetti di Fikriye sulla gravidanza di Mine possano avere un fondo di verità.

La tensione cresce quando Cihan viene assalito in carcere da un sicario, che accusa Halis di essere il mandante dell’aggressione. La famiglia Albora, però, continua a mantenere forti dubbi sul possibile coinvolgimento di Ecmel.

Nel paese cresce il malcontento verso gli Albora. Alcuni uomini sparano contro la casa di Remzi, un abitante che poco prima aveva avuto uno scontro con Kaya, facendo ricadere su di lui la colpa dell’attacco.

Dopo essere uscito di prigione, Cihan prova a ristabilire i rapporti con gli abitanti del paese. Conversando con loro, vuole far capire che la sua famiglia non intende ricorrere alla violenza e che gli Albora desiderano soltanto vivere serenamente.

Fikriye muore nelle prossime puntate Far Away

All’uscita dal tribunale, Halis approfitta di una rissa, che coinvolge anche Kadir e Hasan incaricati di sorvegliarlo, per fuggire. Nare, preoccupata per la situazione, confida a Cihan i suoi sospetti sulla gravidanza di Mine. Cihan affronta Sadakat, ma lei riesce a non lasciar trapelare nulla.

Il giorno dopo, gli uomini degli Albora scoprono il nascondiglio di Halis. Cihan, Kaya, Kadir, Muzaffer, Hasan e gli altri si mettono in marcia per catturarlo. Hasan però racconta a Fikriye dove stanno andando e lei decide di seguirli, dopo aver preso una pistola dall’armadio di Kaya.

Halis cerca di sfuggire all’assalto, ma si ritrova faccia a faccia con Fikriye. Lei gli punta contro l’arma e vuole che ammetta la verità sulla morte di Boran. Proprio allora arriva Alya, che prova a fermarla. La tensione esplode quando Halis spara e Fikriye si lancia davanti ad Alya, facendole da scudo con il proprio corpo.

Cihan reagisce sparando a Halis e uccidendolo. Fikriye, ferita gravemente, condivide un ultimo e toccante momento con Alya prima di morire.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Cihan si confronta con Mine e le domanda senza giri di parole se è incinta. Lei nega, lasciandolo ancora più perplesso.

Poco dopo, Fidan rivela a Sadakat che Zerrin aspetta un figlio da Kaya, anche se la donna continua a sostenere che il bambino sia di Demir. Kaya decide di affrontarla nuovamente e le chiede chi sia realmente il padre. Zerrin conferma la versione già raccontata. Ferito e furioso, Kaya prende una decisione drastica e, d’accordo con Sadakat, decide di sposarsi.