La soap turca My Home My Destiny si congeda dal pubblico con la puntata in onda il prossimo sabato. A partire da lunedì 4 settembre i telespettatori che si collegheranno alle reti Mediaset non troveranno ad attenderli nel daytime feriale di Canale 5 i protagonisti della loro soap preferita. Ma scopriamo insieme i motivi che hanno portato i vertici di Cologno Monzese alla sospensione della soap il cui titolo originale è Doğduğun Ev Kaderindir.

Cambio programmazione Mediaset: My Home My Destiny sospesa, ma ritornerà

My Home My destiny si ferma. Amara sorpresa per i fans che lunedì 4 settembre si collegheranno – come di consueto – su Canale 5 per seguire le vicende dei loro beniamini. La programmazione autunnale Mediaset prevede il ritorno di Pomeriggio 5, il talk show che quest’anno sarà condotto da Myrta Merlino, pronta a prendere il posto di Barbara d’Urso. Di conseguenza non ci sarà spazio per le vicende di Mehdi e Zeynep, e per la soap turca con Demet Ozdemir arriverà il momento di salutare il suo affezionato pubblico. In queste settimane sono stati più di un milione e mezzo gli spettatori, con uno share che in diversi episodi ha superato il muro del 21%.

Nonostante gli elevati indici di ascolto però, con il ritorno delle varie trasmissioni che popolano il daytime feriale di Canale 5 durante la stagione autunnale, non ci sarà spazio per continuare a trasmetterla. I vertici Mediaset hanno infatti deciso che a fare da traino alla new entry Myrta Merlino sarà la soap spagnola La Promessa – anch’essa “reduce” da ottimi ascolti – che raddoppia gli episodi.

My Home My Destiny si ferma, quando tornerà?

Come anticipato la soap turca che narra le vicende di Zeynep e Mehdi si fermerà sabato 2 settembre, con la messa in onda dell’ultima puntata della prima stagione. In questo episodio vedremo Benal prendere un’importante decisione e trasferirsi a casa di Mehdi. L’incontro con l’ex marito Serhat – lungo il tragitto – rischierà di costringerla a tornare sui suoi passi, e solo l’intervento tempestivo di Mujigan riuscirà a scongiurare il pericolo.

Per assistere agli episodi inediti della seconda stagione My Home My Destiny dovremmo attendere quindi il prossimo anno? Assolutamente no!

Dove vedere gli episodi inediti 2° stagione My Home My Destiny

Abbiamo una bella notizia che sicuramente farà felici i tantissimi fans della soap turca, che potranno continuare a seguire le vicende dei loro beniamini collegandosi a Mediaset Infinity. A partire da lunedì 4 settembre infatti, i nuovi episodi inediti 2° stagione My Home My Destiny saranno disponibili in anteprima gratis sulla piattaforma online Mediaset Infinity, dove verrà inserita una puntata al giorno dal lunedì al venerdì a mezzanotte.

