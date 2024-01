Quando ricomincia My Home my Destiny? L’attesa per le nuove puntate inedite della serie che narra le vicende di Zeynep Göksu trasmesse su Mediaset Infinity sta per finire. Ecco quando riprenderà dopo la pausa natalizia.

My Home my Destiny, quando torna su Mediaset Infinity?

La soap opera turca che trae ispirazione dal libro Camdaki Kız di Gülseren Budaçioğlu sta per tornare sulla piattaforma Mediaset. Dopo la pausa natalizia i tantissimi fans potranno immergersi nuovamente nelle vicende di Zeynep. My Home My Destiny riprenderà infatti la sua programmazione su Mediaset Infinity a partire dalla mezzanotte dell’8 gennaio 2024, data nella quale sarà reso disponibile un nuovo episodio.

Come di consueto sulla piattaforma di streaming riprenderanno le storie della giovane donna impegnata ad affrontare le sfide legate al suo retaggio e alle sue origini. Le due realtà familiari in cui è cresciuta in eterno conflitto diventano per lei un cruciale banco di prova, influendo sul suo temperamento e sulla solidità dei rapporti familiari.

La soap turca – inizialmente in onda su Canale 5 – è stata “trasferita” sulla piattaforma Mediaset, dove ogni giorno, dal lunedì al venerdì a mezzanotte, viene messa a disposizione una nuova puntata visibile on demand.

Cosa vedremo nella puntata 81 dell’8 gennaio 2024?

Nell’ultimo episodio My Home my Destiny – andato in onda lo scorso 22 dicembre – abbiamo visto Ali Riza recarsi a casa di Nuh per presentare a Mehdi il suo amico Sadi. Secondo lui l’uomo avrebbe potuto essere determinante per risolvere la grave situazione che si è creata tra Mehdi e Meto. Insieme ad Ali Riza e a Sadi c’erano anche Zeynep, con la piccola Mujgan. Alla fine dell’incontro, Ali Riza se n’è andato in macchina insieme a Zeynep, Cemile e alla bambina, mentre a casa con Nuh sono rimasti Mehdi e Sadi, che hanno preferito continuare a parlare da soli. Lungo la strada, l’auto di Ali Riza è stata fermata da Meto e dai suoi scagnozzi.

La prima puntata del 2024 di My Home my Destiny – che sarà resa disponibile dalla mezzanotte dell’8 gennaio – vedrà Mehdi deciso a salvare Zeynep e la piccola Mujgan. Ce la farà a portare a termine l’operazione? Nell’attesa di scoprirlo vi regaliamo un’anteprima della puntata 81 My Home my Destiny.