La soap turca recentemente approdata sulle reti Mediaset oggi non andrà in onda. My Home my Destiny “salta” l’appuntamento con i tantissimi fans oggi – lunedì 14 agosto. Coloro che si collegheranno alle 15.45 per il consueto appuntamento nel daytime pomeridiano di Canale 5 con i loro beniamini, non troveranno ad attenderli Mehdi e Zeynep, perché? Continua a leggere e scopri i motivi che hanno portato le reti Mediaset a riprogrammare il palinsesto nella settimana di Ferragosto.

My Home my Destiny si ferma il 14 agosto

Per il lungo ponte di Ferragosto il palinsesto Mediaset ha subito alcune variazioni, che hanno portato alla cancellazione di alcune soap divenute ormai un appuntamento fisso con i telespettatori. Per non penalizzare coloro che – approfittando del weekend allungato – hanno deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza fuori casa i vertici di Cologno Monzese hanno deciso per uno “stop” temporaneo di My Home my Destiny.

Le vicende di Zeynep e Mehdi non ci faranno quindi compagnia né oggi – lunedì 14 agosto – né domani, giorno di Ferragosto.

I telespettatori che alle 15.45 di oggi si collegheranno – come di consueto – su Canale 5 troveranno ad attenderli la pellicola TV drammatica “Rosamunde Pilcher: leggende e magia“. Il film di Marco Serafini che narra le vicende (e gli inevitabili problemi) di una intraprendente imprenditrice inizierà alle 14.45 e proseguirà fino alle 16.45, quando lascerà spazio agli ultimi episodi di Un Altro Domani.

My Home my Destiny, quando torna in TV?

Come già anticipato la soap turca non si presenterà all’appuntamento con i telespettatori neppure domani – martedì 15 agosto.

My Home my Destiny tornerà in onda mercoledì 16 agosto con le nuove puntate inedite, pronta a regalarci emozionanti episodi. Nella puntata di domani Mehdi accetta l’invito di Ermin alla festa organizzata per il matrimonio di Zeynep. Tuttavia la presenza dell’alta società finisce per far sentire Mehdi a disagio. La facilità con cui Zeynep si muove in quell’ambiente gli fa capire quanto siano profondamente diversi.

