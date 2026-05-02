Cosa accadrà negli episodi settimanali de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai Uno dal 4 all’8 maggio? Un vero e proprio colpo di scena attende i fans IPDS, che nel corso delle prossime puntate vedranno Irene cambiare idea all’ultimo minuto: il giorno delle nozze, Cipriani prende la decisione di lasciare Cesare. Scopriamo insieme cosa ci attende.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore all’8 maggio

Adelaide è impegnata in un confronto con Greta, quando le due donne rimangono coinvolte in un brutto incidente. La contessa è sempre più preoccupata per Odile, scomparsa ormai da giorni. Matteo crede di aver trovato un indizio importante che possa aiutarlo a scoprire dove è tenuta prigioniera la ragazza.

Nel frattempo, arriva il giorno delle nozze di Irene e Cesare, ma la Cipriani decide di fare un passo indietro e lasciare il fidanzato a pochissime ore dal fatidico “sì”.

Johnny e Mimmo si salutano, pronti a intraprendere strade diverse. I due sono però ignari che – di lì a breve – il giovane magazziniere avrà una sorpresa.

News IPDS: anticipazioni settimanali

Irene e Johnny decidono di partire insieme per un lungo viaggio, lasciando alle Veneri del Paradiso il compito di gestire l’assenza della loro capocommessa. Intanto, Cesare cerca di affrontare con dignità il dolore per essere stato abbandonato a poche ore dalle nozze.

Matteo riesce a liberare Odile, che viene accolta con grande calore da familiari e amici. La ragazza è ancora segnata dai traumi, e desidera solo tagliare ogni rapporto con i Marchesi.

Milano si appresta a essere tappa del Giro d’Italia, e Roberto pensa a un’iniziativa che permetta al Paradiso di sfruttare l’evento, per aumentare clienti e vendite. Anche Rosa viene chiamata – seppur temporaneamente – a ricoprire il ruolo di Venere per sostenere le colleghe.

Cos’altro accade nella soap di Rai Uno?

La promessa di Odile di interrompere ogni rapporto con i Marchesi non era campata in aria: Umberto scopre infatti che la giovane ha restituito in fabbrica tutti i capi disegnati da Greta. Pur comprendendo la sua scelta, Guarnieri non può fare a meno di pensare che questa mossa potrebbe avere un peso importante sul futuro del grande magazzino. Umberto prova a far ragionare Odile, e chiede aiuto anche a Matteo per farla tornare sulle sue decisioni, ma la giovane è irremovibile.

Cesare intanto, prova a consolarsi dopo la delusione d’amore. Finisce però per trovarsi invischiato in una situazione pericolosa.