“My Home My Destiny” titolo originale Dogdugun Ev Kaderindir è la nuova serie tv turca che approderà nel daytime di Canale 5. Il titolo in Italiano dovrebbe essere, La mia Casa, il mio destino, ovvero “la casa in cui sei nato è il tuo destino” ed è tratta da una storia vera. Gli attori protagonisti sono Demet Özdemir, già attrice principale di “Daydreamer – Le Ali del Sogno”, e Ibrahim Çelikkol, che vedremo nella quarta stagione di Terra Amara. Scopriamo qualcosa in più sulla serie tv, cast e trama.

“My Home My Destiny” – Dogdugun Ev Kaderindir – in arrivo nel daytime di Canale 5

Sulla scia del successo di produzioni come Terra Amara o Daydreamer, Mediaset ha deciso di acquistare un’altra serie turca il cui titolo originale è Dogdugun Ev Kaderindir che tradotto diventa “La Mia Casa, il mio Destino”. Sono quindi due le produzioni turche su cui punta Mediaset quest’anno: La Ragazza e l’Ufficiale con Kivanc Tatlitug, e ora quest’altra serie tv oltre alla già collaudata e amatissima Terra Amara.

My Home My Destiny – La Mia Casa, il Mio Destino – è stata venduta in 70 Paesi

“My Home My Destiny” – Dogdugun Ev Kaderindir – è una produzione che ha visto la luce nel 2019 ed è stata venduta in ben oltre 70 Paesi. Approderà anche in Italia: Mediaset infatti ha comprato i diritti della serie tv turca e ad annunciarlo è stata Eccho Rights, casa di distribuzione della dizi.

“My Home My Destiny” – Dogdugun Ev Kaderindir ha come protagonisti Demet Özdemir, amatissima nel nostro Paese perché vista in Daydreamer – Le Ali del Sogno, e Ibrahim Çelikkol che vedremo nella quarta stagione di Terra Amara.

“My Home My Destiny” Doğduğun Ev Kaderindir, stando a quanto ci risulta, approderà nel daytime di Canale 5 e dovrebbe prendere il posto di Un altro domani, la soap spagnola che sta per concludersi. La serie tv è composta da due stagioni per un totale di 43 episodi da 130 minuti ciascuno.

“My Home My Destiny” è completamente diversa da Daydremer, è una serie drammatica tratta da un libro e basata su una vicenda realmente accaduta, anche se poi viene romanzata e completamente stravolta dalla storia originale. Infatti nella storia vera, Mehdi è un medico alcolizzato, mentre nella finzione della serie tv è un meccanico umile e di buon cuore. In totale sono stati realizzati 43 episodi, da 130 minuti circa.

La Trama della serie tv turca ““My Home My Destiny””: di cosa parla?

Demet Özdemir presta il volto a Zeynep una bambina di umili origini che nasce in una casa molto povera, dove il padre è un alcolizzato e la madre racimola qualche soldo facendo le pulizie nelle case dei ricchi. Proprio una di queste famiglie benestanti per cui lavora la mamma di Zeynep, Sakine, propone di adottare la bambina per darle un futuro migliore, più agiato e per farla soprattutto studiare. La mamma a malincuore accetta, mentre il padre ne gioisce perché ha una bocca in meno da sfamare.

Da grande, dopo aver frequentato i migliori studi e pronta a sposarsi con un uomo dell’alta società che però si rende conto di non amare. Lo lascia, e nel frattempo la mamma biologica torna a farsi viva e la rivuole con sé. Zeynep, spinta da un senso di colpa fortissimo nei confronti della mamma povera, accetta di sposare l’uomo che ha scelto Sakine: un giovane dal cuore d’oro, conosciuto e amato nel suo quartiere di Balat che si chiama Mehdi.

La mia Casa, il mio Destino è tratta da una storia vera e vede nei panni del protagonista, Ibrahim Çelikkol un attore molto famoso e amato in Turchia che ha interpretato diversi ruoli importanti in molte produzioni e che noi in Italia lo conosceremo, nella quarta stagione di Terra Amara dove interpreta il ruolo di Hakan Gümüşoğlu.

Quando in onda in Italia My Home My Destiny?

Ancora non c’è una data ufficiale sulla messa in onda di “My Home My Destiny” tuttavia, stando ai rumors in rete la nuova serie turca dovrebbe iniziare già nel corso di quest’estate 2023. Infatti, “My Home My Destiny”, dovrebbe prendere il posto di “Un altro Domani”.

Curiosità sulla serie tv “My Home My Destiny”

La doppiatrice di Demet Ozdemir la protagonista della serie tv è la romana Joy Saltarelli, la stessa di Sanem, mentre la doppiatrice della madre è Alessandra Cassioli, la stessa di Huma, ovvero la madre di Can ed Emre. Non si sa ancora chi presti la voce ad Ibrahim Çelikkol: potrebbe essere Maurizio Merluzzo oppure Gabriele Vender che hanno già prestato al voce ad un altro attore turco molto amato, Kivanc Tatlitug.