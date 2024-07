My Home my Destiny oggi non va in onda su Canale 5, perché? Una brutta sorpresa attende i fans della soap turca con Ibrahim Celikkol e Demet Ozdemir, che oggi si collegheranno alla rete ammiraglia Mediaset per seguire le vicende della loro serie TV preferita. Quando tornerà in TV e cosa vedremo al suo posto? Continua a leggere per scoprire di più.

My Home my Destiny 2 sospesa dall’8 luglio: il motivo

Cambio programmazione nel palinsesto pomeridiano di Canale 5. A partire da oggi “cancellata” la seconda stagione di My home my destiny 2. La notizia del ritorno della soap in chiaro – lo scorso 17 giugno – aveva scatenato la gioia dei tantissimi fans che già avevano seguito le vicende della prima stagione e non avevano gradito il “passaggio” sulla piattaforma digitale Mediaset Infinity per gli episodi di My Home my Destiny 2.

Da oggi – lunedì 8 luglio – però le vicende di Ibrahim Celikkol e Demet Ozdemir non ci terranno più compagnia nel daytime di Canale 5.

My home my destiny lascia il posto a una nuova soap

Una nuova soap turca sta per debuttare sulla rete ammiraglia Mediaset. La programmazione pomeridiana di Canale 5 a partire da oggi – lunedì 8 luglio – ha subito delle modifiche per fare spazio alla messa in onda della nuova serie televisiva The family in prima visione assoluta.

Questa nuova soap targata Turchia prenderà il via oggi alle 14:48 – subito dopo Endless Love – e ci terrà compagnia fino alle 15:49, quando il timone passerà a La Promessa. Di conseguenza viene sospeso l’appuntamento quotidiano con My Home my Destiny 2.

My home my destiny 2, quando tornerà in TV?

I fans di My home my destiny dovranno quindi rinunciare a conoscere il finale della soap? Assolutamente no. La serie TV turca – pur essendo stata sospesa nel daytime pomeridiano feriale di Canale 5 – proseguirà nel weekend. Dopo aver salutato Ibrahim Celikkol e Demet Ozdemir venerdì scorso, li ritroveremo sabato 13 luglio alle 14:32 circa. L’appuntamento con la soap proseguirà infatti nel fine settimana, con un episodio inedito al giorno, su Canale 5.

Anticipazioni My home my destiny puntate del weekend

Il ritorno della soap turca su Canale 5 ci permetterà di assistere a numerosi colpi di scena. Nella puntata di sabato 13 luglio Baris accetterà l’incarico di Nermin. Zeynep, Sultan, Emine, Sakine e Nermin traslocheranno nella nuova casa. Durante una delle loro solite uscite clandestine, Nuh chiederà a Cemile di sposarlo. Lei accetterà? Non ve lo sveliamo per non rovinarvi la sorpresa, ma vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati.