Una nuova serie turca sta per fare il suo ingresso nel palinsesto Mediaset. Si tratta di “The Family“, pronta a sbarcare nel daytime di Canale 5. Nelle ultime ore è stato svelato il “mistero” che da alcuni giorni aleggiava intorno alla programmazione estiva della rete ammiraglia Mediaset. Publitalia aveva reso noto il palinsesto dell’estate 2024 e nel pomeriggio figurava uno slot vuoto con una nuova soap di cui però – fino ad ora – non si sapeva niente. Oggi possiamo confermarvi che si tratta proprio della serie TV turca della quale vi avevamo già parlato – il cui titolo originale è Aile – che tra l’altro vede nel cast un volto ormai ben noto al pubblico italiano.

The Family, una trama avvincente e un cast stellare

La nuova dizi turca arriva sui nostri teleschermi con tutti gli “ingredienti” per conquistare il pubblico italiano. Come spesso accade al centro delle trame troviamo un amore difficile e tormentato, tra un uomo schivo e misterioso e una donna che – al contrario – ha un carattere solare. Il protagonista maschile è Aslan Doykan – interpretato magistralmente dal bellissimo Kıvanç Tatlıtuğ. Il pubblico italiano non faticherà certo a riconoscere nel manager della discoteca, pieno di conflitti interiori, l’attore turco che è stato protagonista di tante soap di successo già andate in onda in Italia. Tra queste ricordiamo “Brave and Beautiful” e “La ragazza e l’ufficiale”. Il ruolo della psicologa Devin Akın Soykan è invece affidato all’attrice turca Serenay Satikaya.

Inizialmente la donna sembra infastidita dalla presenza di Aslan, e anche lui prova l’impulso di respingerla, convinto che voglia solo psicanalizzarlo. Con il tempo però le cose tra loro cambiano, e il loro rapporto diventa sempre più profondo. Si scopre che anche Devin convive con problemi che non sono poi molto diversi da quelli di Aslan. La vicinanza che si crea tra i due viene ostacolata dalla famiglia di lui, che non vede di buon occhio questa relazione. Intrighi, passioni e colpi di scena sono pronti a conquistare anche i fans italiani.

The Family, quando in TV?

La nuova serie turca arriverà sui nostri teleschermi il prossimo 8 luglio. La messa in onda è prevista dal lunedì al venerdì, dalle 14:45 alle 15:45 circa, su Canale 5.

Composta da 30 episodi di 120 minuti ciascuno, la soap verrà ridimensionata per adattarla al formato europeo per il pomeriggio. Di conseguenza possiamo supporre che le vicende di Aslan e Devin ci terranno compagnia per tutta l’estate. Noi siamo pronti a lasciarci conquistare, e voi?