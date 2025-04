Si è conclusa la prima puntata di “The Couple – Una vittoria per due“, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata di The Couple andata in onda lunedì 7 aprile 2025 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 1a puntata di The Couple di lunedì 7 aprile 2025

La prima puntata di The Couple – Una vittoria per due di lunedì 7 aprile 2025 è iniziata con l’ingresso di Ilary Blasi. La conduttrice rivela i meccanismi del nuovo game show di Canale 5: “otto coppie, sedici chiavi, una cassaforte. Un unico obiettivo: aprirla e vincere un milione di euro. Come? Cercando di guadagnarsi in ogni puntate delle chiavi per ritrovarsi tra le mani l’unica chiave che aprirà la cassaforte. Questo è The Couple!”. Poi il programma è entrato nel vivo con la presentazione delle otto coppie di concorrenti; a cominciare da Brigitta e Benedicta Boccoli chiamate le Sorelle Boccoli seguite da Jasmine Carrisi e l’ex fidanzato Pierangelo, oggi suo grande amico. Le prime due coppie di concorrenti si sono sfidate nella prima prova che ha visto trionfare Jasmine e Pierangelo.

Spazio poi all’arrivo di altre due coppie di concorrenti: I fratelli Mileto, Danilo e Fabrizio dalla Puglia. Sono i concorrenti NIP di questa edizione che si raccontano così: “lavoriamo insieme in tribunale facciamo due cose diverse e facciamo anche i modelli. Con la vittoria del montepremi proveremo a dare una svolta alla nostra vita magari investendo nel nostro settore delle aste giudiziarie. E poi abbiamo un sogno: quello di prendere una villetta sul mare ai nostri genitori“. Poi è la volta di Elena Barolo e Thais Wiggers, le ex veline di Striscia La Notizia e grandi amiche da 18 anni. Il loro ingresso è tra i momenti più esilaranti della puntata per via della passione segreta di Elena Barolo per gli uccelli. Si prosegue poi con le altre coppie di concorrenti: Manila Nazzaro e Stefano Oradei, sorelle Testa, Irma e Lucia Testa, Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli e Laura Maddaloni e Giorgia Villa.

Chi è uscito ieri sera 7 aprile 2025 da The Couple?

Durante la prima puntata di The Couple immancabile il momento delle nomination che ha visto le otto coppie di concorrenti chiamate, nel segreto del confessionale, a fare due nomi. I concorrenti più votati della prima puntata sono stati I fratelli Mileto, Danilo e Fabrizio che hanno dovuto rinunciare ad una delle loro chiavi. I due hanno deciso di assegnarla a Jasmine e Pierangelo penalizzati poco prima dai vincitori di puntata.