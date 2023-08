Le anticipazioni My Home My Destiny che giungono dalla Turchia ci svelano che presto assisteremo alla fine di un sogno d’amore. Zeynep non tarderà a scoprire il lato violento di Mehdi, e il loro matrimonio si trasformerà in un incubo. Ma scopriamo insieme cosa accadrà.

My Home My Destiny, spoiler turchi: una bella storia d’amore

Negli episodi My home my destiny in onda in questi giorni su Canale5, stiamo assistendo alle inevitabili conseguenze di un matrimonio deciso forse troppo in fretta. Nelle prossime puntate in prima visione assoluta la bella Zeynep si troverà a fare i conti con il carattere violento e geloso di Mehdi.

Nel corso della seconda stagione vedremo la gelosia dell’uomo prendere il sopravvento, e la situazione sarà destinata a peggiorare quando Zeynep inizierà a lavorare nell’ufficio dell’avvocato Barış. Mehdi si apposterà sotto l’ufficio e distruggerà l’auto che l’azienda ha donato a Zeynep, e la sua gelosia sembrerà non conoscere limiti. L’uomo sarà così geloso del legale da arrivare a impedire a Zeynep di recarsi al lavoro, segregandola in casa.

My Home My Destiny, trame Turchia

In questo periodo della sua vita in cui si troverà ad essere vittima di stalking, Zeynep potrà sempre contare sull’appoggio di Barış. L’avvocato non solo si attiverà per assicurarsi che Mehdi possa essere sbattuto in prigione per tutto il male che le ha fatto, ma trascorrerà molto tempo con la famiglia della giovane.

La compagnia di Zeynep avrà un effetto benefico anche su Savaş, il fratello paraplegico di Barış che spesso lo accompagnerà nelle sue visite. Savaş e Zeynep diventeranno buoni amici, e sarà proprio grazie al giovane che la ragazza verrà ritrovata durante il sequestro e liberata dalle grinfie di Mehdi.

Anticipazioni turche My Home My Destiny: Zeynep e Barış sempre più vicini

Inevitabilmente tra Zeynep e l’avvocato si verrà a creare un rapporto di complicità, che diverrà via via più evidente fino a sfociare in un “pericoloso” avvicinamento. Tutto accadrà quando Zeynep ed Emine verranno invitate da Barış e Savaş per una cena a casa loro. I quattro mangeranno e si divertiranno moltissimo, e solo il giorno dopo Zeynep noterà il cambiamento di Barış,

L’avvocato tenderà mostrarsi distaccato, tanto che Zeynep penserà che possa essere arrabbiato con lei. Lui negherà, ma non potrà fare a meno di avvertire che quell’avvicinamento ha smosso in lui qualcosa.

Per scoprire qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere My Home My Destiny per il momento terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap turca arrivata a tenerci compagnia nel daytime pomeridiano di Canale 5.