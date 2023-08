Le anticipazioni dal 19 al 25 agosto 2023 della soap turca My Home My Destiny rivelano che vivremo momenti di apprensione per Medhi, che finirà in terapia intensiva. Ma scopriamo insieme cosa accade nella nuova soap turca il cui titolo originale è Doğduğun Ev Kaderindir.

Anticipazioni My Home My Destiny, trama puntate dal 19 al 25 agosto 2023

Quando Sultan e Cemile vengono a sapere che Benal si è trasferita a casa di Nermin la loro rabbia esplode, anche perché la ragazza – quando era stata cacciata dal quartiere – aveva chiesto del denaro in prestito per andare a vivere da sola. I soldi avuti in prestito non li aveva mai restituiti.

Il corteggiamento di Faruk nei confronti di Emine sembra fare finalmente un passo avanti. Il giovane la invita a cena e – complice qualche bicchiere di vino – i due si confessano i propri sentimenti.

Bayram si ritrova con il volto tumefatto, e come se ciò non bastasse viene raggiunto da due scagnozzi di Fox che minacciano di ucciderlo se l’uomo proverà a parlare con la polizia.

Anticipazioni italiane My Home My Destiny, Medhi in terapia intensiva

Medhi supera l’intervento e – ancora sedato – viene trasferito in terapia intensiva. Le sue condizioni sono molto gravi e Zeynep è disperata. I medici chiedono a lei e alla sorella dell’uomo di fare il possibile per reperire il sangue per una eventuale trasfusione.

Tra gli abitanti del quartiere si instaura una gara di solidarietà, e tutti si offrono come volontari per donare il sangue. Si scopre che Ekrem ha lo stesso gruppo sanguigno di Medhi e Nermin lo incoraggia a mettersi in fila con gli altri. Zeynep, Mujigan, Celine e Sakine cercano di avere notizie dai medici.

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler turchi avremo nuove news su My Home My Destiny. Nel frattempo vi ricordiamo che la soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5.