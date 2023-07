Con la seconda settimana di programmazione la soap turca My Home My Destiny entra nel vivo. Le anticipazioni dal 15 al 21 luglio 2023 rivelano che – con l’avvicinarsi della data delle nozze – Zeynep inizia a temere che Mehdi non sia l’uomo per lei, mentre lui viene assalito dai dubbi sulle reali ragioni che possono aver spinto la giovane a sposarlo. Scopriamo insieme cosa accade nella nuova soap turca il cui titolo originale è Doğduğun Ev Kaderindir.

Anticipazioni My Home My Destiny, trama puntate dal 15 al 21 luglio 2023

Zeynep ha accettato la proposta di matrimonio fatta da Mehdi, lasciandolo molto sorpreso. L’uomo infatti non riesce a spiegarsi cosa abbia spinto una donna così bella e intelligente ad accettare di sposarlo. Mentre fervono i preparativi per le nozze, Zeynep inizia a dubitare della scelta fatta, e molti parenti del futuro sposo iniziano a sospettare di lei e delle sue reali intenzioni.

Anticipazioni italiane My Home My Destiny, un misterioso invitato al ricevimento di nozze

Ad alimentare i dubbi arriva un uomo misterioso, che si presenta proprio il giorno delle nozze.

Chi è il giovane che sembra essere apparso dal nulla alla cerimonia di matrimonio tra Mehdi e Zeynep, e cosa ci fa lì?

Lo sposo intende vederci chiaro e Zeynep è costretta a rivelargli che si tratta di Faruk, il suo fratellastro.

My Home My Destiny anticipazioni italiane: Zeynep va a trovare la madre adottiva

Zeynep continua ad avere molti dubbi sulla scelta fatta, e invano Sakira cerca di convincerla che Mehdi è l’uomo perfetto per lei. La giovane sembra non essere più così sicura. Consapevole di dover chiarire i suoi sentimenti Zeynep fa ritorno a casa della madre adottiva, mentre Nermin lascia i soldi e la carta di credito e si incammina sulla strada. La donna è più che mai confusa.

La soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5.