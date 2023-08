Le anticipazioni dal 12 al 18 agosto 2023 della soap turca My Home My Destiny rivelano che la nuova soap turca di Canale 5 – dopo un weekend lungo che la vedrà assente dai teleschermi anche nei giorni di lunedì 14 e martedì 15 – tornerà con nuovi avvincenti episodi. Ma scopriamo insieme cosa accade nella nuova soap turca il cui titolo originale è Doğduğun Ev Kaderindir.

Anticipazioni My Home My Destiny, trama puntate dal 12 al 18 agosto 2023

Mehdi accetta l’invito di Ermin alla festa organizzata per il matrimonio di Zeynep. Al ricevimento partecipa tutta l’alta società, e questo procura un po’ di disagio al ragazzo. Vedendo con quale disinvoltura Zeynep riesce a muoversi in quell’ambiente, Mehdi non può fare altro che prendere atto che appartengono a due mondi completamente diversi.

Pur amandosi alla follia non potrebbero mai condividere lo stesso ambiente!

Anticipazioni italiane My Home My Destiny, una sorpresa amara

Nermin vuole fare una sorpresa a Ekrem e si presenta nel suo ufficio. Purtroppo però è lei a ricevere una sorpresa, ed è tutt’altro che gradita: suo marito ha un’amante! Quando Nermin lo scopre telefona a Zeynep per sfogarsi. Le due donne decidono di incontrarsi per dar modo alla moglie tradita di sfogarsi, ma quando si trovano insieme Nermin confessa la sua paura nell’affrontare l’argomento con Ekrem.

Cos’altro accadrà? Tutte le anticipazioni

Zeynep inizia a sospettare che il bambino che aspetta Benal sia figlio di Mehdi, Sconvolta la donna si interroga sui sentimenti che prova per lui. L’uomo si scusa per non averle parlato prima della relazione passata con Benal.

Poi Mehdi si reca al bar dove incontra il suo amico Nuh, al quale chiede consiglio. Nuh gli consiglia di fare il possibile per riconquistare Zeynep.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler turchi avremo nuove news su My Home My Destiny. Nel frattempo vi ricordiamo che la soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5.