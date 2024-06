La seconda stagione di My Home my destiny arriva su Canale 5 lunedì 17 giugno. La notizia ha scatenato la gioia dei fans della soap turca. Molti infatti non gradirono il “trasloco” sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

My home my destiny, un gradito ritorno

La 1° stagione My Home my destiny è andata in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 su Canale 5. A partire dal 4 settembre – con l’inizio della seconda stagione – le vicende di Zeynep e Mehdi hanno “traslocato” sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. La soap con Ibrahim Celikkol e Demet Ozdemir è proseguita in streaming fino al 1° febbraio 2024.

La decisione arrivata da Cologno Monzese suscitò a suo tempo un po’ di malumore tra i fans della soap turca, alcuni dei quali avrebbero preferito continuare a poterla vedere nella classica programmazione televisiva.

La comunicazione arrivata nei giorni scorsi da Cologno Monzese di trasmettere – a partire da lunedì 17 giugno – gli episodi della seconda stagione su Canale 5 è stata accolta con gioia dai fans. Per chi che non li ha seguiti su Mediaset Infinity, si tratterà di vicende tutte da scoprire, mentre coloro che hanno già visto le puntate in streaming potranno rivivere tutte le emozioni già provate.

La serie turca tornerà a farci compagnia dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:49.

Programmazione pomeriggio estivo di Canale 5

Con la fine di alcuni programmi che ci hanno tenuto compagnia negli scorsi mesi – come Amici 23 e Uomini & Donne di Maria De Filippi – la fascia daytime di Canale 5 ha subito dei cambiamenti. I vertici di Cologno Monzese hanno deciso di puntare sulle soap turche, che hanno dimostrato di saper conquistare il pubblico italiano. Oltre a Endless Love, che già va in onda ogni giorno, ci sarà quindi il ritorno di My home my destiny. Per fare spazio alle vicende di Zeynep è Mehdi è stato cambiato l’orario di inizio de La Promessa.

Di conseguenza il nuovo palinsesto estivo di Canale 5 per la fascia pomeridiana è il seguente:

13:52 Beautiful

14:17 Endless Love

14:49 My home my destiny

15:43 La Promessa

16:59 Pomeriggio Cinque

Tutti pronti a riprendere le avvincenti trame di My home my destiny? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.