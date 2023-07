L’estate 2023 è entrata nel vivo con i suoi tormentoni. Spotify non ha alcun dubbio: quest’anno è il trionfo dei duetti e delle collaborazioni. Dalla super hit “Pazza Musica” di Marco Mengoni ed Elodie a “Lambada” dei Boomdabash che hanno scelto le regine di Sanremo 2023 Paola & Chiara. Da non dimenticare il terzetto: Articolo 31, Fedez ed Annalisa che con “Disco Paradise” impazzano!

Estate 2023, le canzoni più ascoltate: Mengoni con Elodie, Boomdabash con Paola & Chiara e Annalisa

Un’estate all’insegna delle collaborazioni. Spotify, il servizio musicale digitale che consente di accedere a milioni di brani a pagamento o in versione free, premia per l’estate 2023 i duetti tra grandi nomi della scena musicale italiana. I primi posti delle classifiche delle canzoni più ascoltate dell’estate 2023 sono dei duetti: da Marco Mengoni e Elodie nella super hit “Pazza Musica“, un brano accattivante che conquista ascolto dopo ascolto. Non solo, tra le collaborazioni di successo di quest’estate anche “Lambada“, il nuovo singolo dei Boomdabash che hanno scelto di collaborare con Paola & Chiara reduci dal grandissimo successo di “Furore” a Sanremo 2023. Come non menzionare poi il terzetto Annalisa, Articolo 31 e Fedez che con “Disco Paradise” hanno già infranto i 17 milioni di streaming.

Ma non finisce qui, visto che la tendenza dei duetti per l’estate 2023 ha coinvolto anche Rkomi, Shablo e Irama nel singolo “Hollywood” e ha segnato il ritorno di Ana Mena e Fred de Palma con il brano “Melodia Criminal“. La cantante ed attrice spagnola per non farsi mancare niente ha anche duettato con Guè nel singolo “Acquamarina“. Tra i duetti dell’estate 2023 c’è anche quello di Achille Lauro e Rose Villain in “Fragole” e “Vetri Neri” di Ava con Anna e Capo Plaza.

Le canzoni e i titoli dell’estate 2023

Naturalmente la classifica delle canzoni dell’estate 2023 vede trionfare anche i Pinguini Tattici Nucleari con “Rubami la notte“, la rivelazione di Amici Angelina Mango con “Ci pensiamo domani“, Tananai in coppia con Marracash in “Un altro mondo“.

Da non dimenticare poi la regina Annalisa: “Bellissima” e “Mon Amour” sono tra i brani più ascoltati, mentre guadagnano posizioni i The Kolors con “Italodisco“, Rocco Hunt con “Non litighiamo più“, Lazza sempre alto con “Cenere“. Infine dominano i rapper: da Geolier a Tedua fino a Rhove e Shiva.