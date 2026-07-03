I Muse hanno inaugurato una nuova era. La band britannica guidata da Matt Bellamy ha pubblicato il nuovo singolo “Nightshift Superstar”, ultimo assaggio del decimo album in studio “The Wow! Signal”, uscito il 26 giugno. Contestualmente, il trio ha annunciato il ritorno nei palazzetti europei con il The Wow! Signal Europa Tour, che farà tappa anche in Italia con due date all’Unipol Dome di Milano, in programma il 20 e 21 novembre 2026.

Muse: “The Wow! Signal” è il loro nuovo album

“Nightshift Superstar” conferma la volontà della band di ampliare ulteriormente il proprio universo sonoro. Il brano mescola il rock energico che ha reso celebri i Muse con influenze disco, French house e arrangiamenti orchestrali, dando vita a una delle tracce più particolari della loro carriera recente. Al centro del pezzo c’è una storia di attrazione irresistibile e dipendenza emotiva, raccontata dalla voce di Bellamy attraverso un ritornello immediato e coinvolgente.

Il nuovo album prende il nome dal celebre “Wow! Signal”, il misterioso impulso radio captato nel 1977 dalla costellazione del Sagittario e ancora oggi privo di una spiegazione definitiva. Un evento che ha alimentato per decenni teorie, studi e immaginario collettivo, diventando il punto di partenza di un progetto che esplora temi come la comunicazione extraterrestre, l’ansia tecnologica, la ricerca di significato e il senso di disconnessione nell’era contemporanea.

Negli ultimi mesi i Muse hanno gradualmente svelato il mondo di The Wow! Signal attraverso una serie di singoli. Dopo l’esplosiva “Cryogen”, l’epica “Be With You” e la monumentale “Hexagons” – resa disponibile ai fan tramite una caccia al tesoro internazionale – è arrivata ora “Nightshift Superstar”, che completa il quadro di un album destinato a essere tra le uscite rock più attese dell’anno.

La tracklist di The Wow! Signal comprende dieci brani

The Dark Forest Nightshift Superstar Shimmering Scars Cryogen Be With You Hexagons The Sickness In You & I Unravelling Hush Space Debris

Dopo un’estate dedicata al tour nordamericano, che partirà oggi, 2 luglio, dal Summerfest di Milwaukee e si concluderà il 31 agosto all’Hollywood Bowl di Los Angeles, la band tornerà finalmente nelle arene indoor europee. Per i fan italiani si tratta di un appuntamento particolarmente atteso: saranno infatti i primi grandi concerti al chiuso nel nostro Paese a dieci anni dal celebre Drones World Tour.

Con oltre 30 milioni di album venduti, due Grammy Awards e una reputazione consolidata come una delle migliori live band del pianeta, i Muse si preparano ancora una volta a conquistare il pubblico con uno spettacolo che promette di unire i grandi classici della loro carriera alle nuove suggestioni cosmiche di The Wow! Signal.