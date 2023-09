C’è grande curiosità per la nuova edizione degli VMAs, gli MTV Video Music Awards 2023, in programma a New York. La manifestazione, organizzata dall’emittente televisiva americana MTV, premia i migliori videoclip musicali e canzoni degli ultimi 12 mesi. Scopriamo le date dell’evento, gli ospiti e dove e quando poterlo seguire in tv e diretta streaming.

VMAs 2023, MTV Video Music Awards: le date di messa in onda in tv e streaming

Tutto pronto per la 40ª edizione degli MTV Video Music Awards 2023, VMAs, in programma martedì 12 settembre al Prudential Center di Newark, in New Jersey. A pochissima distanza da New York si riunisce tutto il meglio della musica mondiale con artisti ed ospiti internazionali pronti a contendersi l’ambito riconoscimento tra i più importanti degli Stati Uniti, dell’Europa e dell’Asia. Tantissimi gli ospiti che si alterneranno sul palcoscenico e milioni saranno i telespettatori collegati da ogni parte del mondo per scoprire il verdetto delle nominations.

La lunga notte degli VMAs 2023 sarà trasmessa in diretta in Italia dalle ore 2.00 su MTV nella notte tra il 12 e il 13 settembre sul canale di MTV visibile al numero 131 di Sky e in modalità streaming sulla piattaforma di NOW. Non solo, la manifestazione americana sarà disponibile anche sul MTV Music ai canali Sky 132 e 704. Lo show è anche social con le dirette su Instagram, Twitter e Facebook con l’hashtag #VMAS.

MTV Video Music Awards 2023, ospiti e nominations: spuntano anche i Maneskin

Si scaldano i motori per la 40esima edizione degli VMAs 2023, MTV Video Music Awards, con il pre-show dell’evento dalle ore 0.30 nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 settembre. Tantissimi gli artisti ed ospiti internazionali che si contenderanno la vittoria finale suddivisi in nominations e categorie distinte. Tra i premiati possiamo anticiparvi la presenza di Shakira che, durante l’evento, riceverà il Premio alla Carriera. Non solo, c’è grande trepidazione per l’esibizione live dei Maneskin che presenteranno in anteprima mondiale il nuovissimo singolo “Honey (Are You Coming?“. La band capitanata da Damiano David è anche in nominations in 4 differenti categoria tra cui “Best Rock”.

Imagine you have the chance to be an honorary member of any of these groups — which one are YOU joining? *VOTE NOW for #VMA Group of the Year on @MTV’s IG story* pic.twitter.com/1eB4mQfAZS — Video Music Awards (@vmas) September 4, 2023

Tra gli ospiti che si alterneranno sul palcoscenico del Prudential Center di Newark, in New Jersey c’è anche il ritorno di Demi Lovato. A sei anni di distanza dall’ultima esibizione, la cantante presenterà il nuovo singolo “Sorry not Sorry” che anticipa il nuovo disco “Revamped”. Da segnalare anche le esibizioni live di: Karol G con il nuovo singolo “Bichota Season” e gli Stray Kids con “S-CLASS”.

L’appuntamento con gli VMAs 2023 è nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 settembre su MTV!