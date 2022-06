A Los Angeles si è svolta la 30ª edizione degli MTV Movie Awards 2022. L’annuale evento che premia le migliori serie tv e film del 2022 ha consacrato Jennifer Lopez vincitrice di ben due Popcorn d’Oro: uno alla carriera come miglior interprete degli anni ’90 e il secondo nella categoria Miglior canzone. Premiati anche Tom Holland, Daniel Radcliffe e Scarlett Johansson.

MTV Movie Awards 2022 a Los Angeles: chi ha vinto?

Il Barker Hangar di Los Angeles ha ospitato la cerimonia di premiazione della 30ª edizione degli MTV Movie Awards 2022 presentata dall’attrice Vanessa Hudgens. Sul palcoscenico tutti i vincitori designati dal pubblico chiamato a votare online il preferito. Una lunga serata che ha visto grandi stelle del cinema e della musica ricevere il prestigioso “popcorn d’oro”. In lizza per la vittoria finale il film “Spider-Man: No Way Home” con ben 7 nomination di cui ne ha vinte solo 2 nelle categorie “miglior film” e “miglior attore”. Tom Holland, il Peter Parker dell’UCM, ha sconfitto il favorito alla vittoria Robert Pattinson candidato per la sua interpretazione nel film “The Batman”. Proprio il film dedicato al super eroe dell’Universo DC Comics non ha vinto nessuna delle 4 nomination della vigilia.

Daniel Radcliffe, l’attore di Harry Potter, ha vinto il premio per miglior cattivo nel film “The Lost City”, mentre Scarlett Johansson per la sua interpretazione in “Black Widow” si è portata a casa il premio di miglior eroe battendo Simu Liu nel film “Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli”. Ryan Reynolds è il miglior comico per la sua performance nella commedia “Free Guy”. Infine Jennifer Lopez, trionfatrice della serata, con due premi: uno alla carriera e uno per la miglior canzone “On My Way (Marry Me”)” nel film “Merry me”.

MTV Movie Awards 2022, nomination e vincitori

Ecco per voi la lista completa delle nomination e dei vincitori della 30esima edizione degli MTV Movie Awards 2022.

Miglior film

Dune

Scream

Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli

Spider-Man: No Way Home

The Adam Project

The Batman

Miglior interpretazione in un film

Lady Gaga – House of Gucci

Robert Pattinson – The Batman

Sandra Bullock – The Lost City

Timothée Chalamet – Dune

Tom Holland – Spider-Man: No Way Home

Miglior eroe

Daniel Craig – No Time to Die

Oscar Isaac – Moon Knight

Scarlett Johansson – Black Widow

Simu Liu – Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli

Tom Holland – Spider-Man: No Way Home

Miglior cattivo

Colin Farrell – The Batman

Daniel Radcliffe – The Lost City

James Jude Courtney – Halloween Kills

Victoria Pedretti – You

Willem Dafoe – Spider-Man: No Way Home

Miglior bacio

Hunter Schafer & Dominic Fike – Euphoria

Lily Collins & Lucien Laviscount – Emily in Paris

Poopies & the snake – Jackass Forever

Robert Pattinson & Zoë Kravitz – The Batman

Tom Holland & Zendaya – Spider-Man: No Way Home

Miglior interpretazione comica

Brett Goldstein – Ted Lasso

John Cena – Peacemaker

Johnny Knoxville – Jackass Forever

Megan Stalter – Hacks

Ryan Reynolds – Free Guy

Miglior interpretazione rivelazione

Alana Haim – Licorice Pizza

Ariana DeBose – West Side Story

Hannah Einbinder – Hacks

Jung Ho-yeon – Squid Game

Sophia Di Martino – Loki

Miglior combattimento

Black Widow vs. Vedove – Black Widow

Cassie vs. Maddy – Euphoria

Guy vs. Dude – Free Guy

Shang-Chi Lotta su bus– Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli

Battaglia finale degli Spider-Men – Spider-Man: No Way Home

Miglior interpretazione terrorizzante

Jenna Ortega – Scream

Kyle Richards – Halloween Kills

Mia Goth – X

Millicent Simmonds – A Quiet Place Part II

Sadie Sink – Fear Street: Part Two 1978

Miglior team

Loki – Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Owen Wilson

Only Murders in the Building – Selena Gomez, Steve Martin, Martin Short

Spider-Man: No Way Home – Tom Holland, Andrew Garfield, Tobey Maguire

The Adam Project – Ryan Reynolds, Walker Scobell

The Lost City – Sandra Bullock, Channing Tatum, Brad Pitt

Miglior canzone