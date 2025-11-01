Carolina Crescentini è la protagonista di Mrs Playmen. La nuova serie Netflix è ispirata alla storia vera dell’imprenditrice Adelina Tattilo. Scopriamo insieme la trama, chi fa parte del cast e quando sarà disponibile sulla piattaforma di streaming.

Carolina Crescentini è Mrs Playmen: la trama della nuova serie Netflix

La vita di Adelina Tattilo, editrice di una delle più note riviste erotiche italiane, è al centro di Mrs Playmen. La nuova serie Netflix è prodotta da Aurora TV e i primi due episodi sono stati presentati in anteprima alla 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma, fuori concorso nella sezione Freestyle. In totale saranno 7 gli episodi disponibili dal 12 novembre 2025 su Netflix.

Ma qual è la trama di Mrs Playmen? Tutto ruota intorno alla figura di Adelina Tattilo (nata a Manfredonia nel 1928), direttrice della prima rivista erotica italiana, a cui si ispira la serie. L’imprenditrice è sempre in prima linea nelle battaglie per il divorzio, il diritto all’aborto e l’emancipazione femminile e quando suo marito, Saro Balsamo, la lascia si trova a dover reinventare la rivista. Ingaggia intellettuali, creativi e fotografi visionari sfidando i tabù dell’epoca e dando vita ad una rivoluzione culturale negli anni ’70. La donna infatti con il suo diritto al piacere e i suoi desideri, diventa protagonista tanto quanto l’uomo.

Il cast e il numero di episodi

Adelina Tattilo è interpreta da Carolina Crescentini. Nel cast di Mrs Playmen troviamo anche Filippo Nigro (nel ruolo di Chartroux), Giuseppe Maggio (Luigi Poggi), Francesca Colucci (Elsa), Domenico Diele (Andrea De Cesari). E ancora Francesco Colella (è il marito di Adelina, Saro Balsamo), Lidia Vitale (Lella) e Giampiero Judica (Don Rocco).

La serie è diretta da Riccardo Donna e scritta da Mario Ruggeri, head writer, insieme agli autori Eleonora Cimpanelli, Chiara Laudani, Sergio Leszczynski e Alessandro Sermoneta. In totale saranno 7 gli episodi.