Arrivata sugli schermi italiani il 31 maggio 2021 la soap turca Mr Wrong – lezioni d’amore non ha tardato a conquistare il cuore di migliaia di fans. Dopo una prima programmazione in day-time dal lunedì al venerdì alle ore 14,45 su Canale 5 e l’appuntamento in prima serata con tre nuovi episodi inediti il lunedì, la soap è stata spostata dal 5 luglio 2021 in programmazione serale il martedì, sempre sulla rete ammiraglia Mediaset, per fare posto ad un’altra avvincente telenovela turca, Brave and Beautiful.

Come già vi avevamo annunciato Mr Wrong è una soap molto breve, composta da 14 episodi della durata di 130 minuti ciascuno in tutto. In Italia la soap ha raggiunto le 42 puntate, dopo che Mediaset ha deciso di ridurre ogni episodio a 40/45 minuti. Nonostante ciò però l’appuntamento con il gran finale è arrivato e stasera, martedì 20 luglio, Ozgur ed Ezgi saluteranno il loro pubblico. Ma come finisce Mr Wrong? Vediamo di scoprirlo insieme con le nostre anticipazioni ultima puntata.

Mr Wrong – lezioni d’amore ultima puntata, come finisce?

Bay Yanlis, questo il titolo originale della soap turca, è giunta all’ultimissima puntata ed è davvero molta l’attesa per il gran finale. Cosa vedremo stasera? Cansu, la cugine di Ezgi, è costretta a dire definitivamente addio ai suoi sogni d’amore con Levent, a causa della capricciosa Zeynep. Quando lui le chiede di rimandare ancora una volta la data delle nozze, per cercare di risolvere prime i problemi con la figlia, lei capisce che è meglio lasciarlo definitivamente.

Anche per Ozgur ed Ezgi le cose non sembrano mettersi bene. Per loro infatti continuano i problemi legati alla Laguna, che si trova di nuovo sotto il mirino della finanza a causa di Yesim e Serdar. Quest’ultimo prova anche a convincere Ezgi a ricattare Tolga, per costringerla a restituire la Gabbia a Ozgur.

Il rifiuto di Ezgi a prestarsi a questo ricatto costringe Serdar a portare a termine il suo piano da solo. Fingendosi la ragazza ricatta così Tolga che, messo con le spalle al muro, sarà costretto a restituire al cugino il locale. Più tardi Ezgi, con l’aiuto dei genitori, riesce a diventare socia minoritaria della Gabbia. A far scoppiare il suo cuore di felicità sarà però la proposta di matrimonio che Ozgur finalmente le farà nel gran finale!

I protagonisti della storia d’amore

I due protagonisti principali della storia d’amore che troverà nel gran finale un bellissimo epilogo sono due volti già conosciuti al pubblico italiano. Si tratta infatti di Can Yaman e Özge Gürel, già interpreti della fortunatissima serie Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, andata in onda lo scorso anno.

Il bellissimo Can e l’affascinante Özge si sono dimostrati ancora una volta capaci di conquistare il cuore dei tantissimi fans italiani. Mr Wrong – lezioni d’amore ha fatto registrare infatti una media di 2.000.000 di telespettatori, un vero e proprio record nel day-time.

Vi ricordiamo che, se vi siete persi qualche puntata, qui potrete rivedere le repliche streaming trasmesse da Canale 5.