Cosa accadrà nelle nuove puntate di Mr Wrong – Lezioni d’amore, l’entusiasmante soap opera in onda nel primo pomeriggio di Canale 5 al posto di Uomini e Donne? In questi primi giorni il pubblico dell’ammiraglia Mediaset pare già essersi fortemente appassionato alle vicende di Ozgur, interpretato da Can Yaman, e Ezgi, interpretata da Özge Gürel. Una nuova storia d’amore è pronta a far battere i cuori di tutte le telespettatrici durante la prossima estate. Ecco dunque le anticipazioni delle trame delle puntate in onda dal 7 giugno all’11 giugno alle 14:45 circa.

Mr. Wrong – Lezioni d’amore: le trame delle nuove puntate

Cosa accadrà fra Ezgi e Ozgur? Cosa succederà, secondo le anticipazioni, nelle nuove puntate di Mr. Wrong Lezioni d’amore? Un colpo di fulmine inatteso porterà i due protagonisti, che si respingono e attraggono come calamite, a dover, forse, lavorare insieme.

Ozan avrà un colpo di fulmine per Deniz. Per cercare di conquistarla le offrirà di curare gli interessi legali del locale di cui è socio insieme a Ozgur. Sempre e solo per far colpo sulla bella ragazza, Ozan si offrirà di aiutare anche Ezgi pensando ad una mansione anche per quest’ultima. Quale? Quella di PR del locale. La decisione di Ozan, presa tenendo completamente Ozgur all’oscuro di tutto, provocherà proprio in quest’ultimo emozioni contrastanti. Quando Ozan le presenterà, pensando che i due non si conoscano, Ezgi, l’affascinante barman rimarrà di stucco.

In realtà entrambi, proprio a causa di Ozan, vivranno forti emozioni e si sentiranno più che mai spaesati quando scopriranno la verità. La voglia di Ozan di conquistare Deniz spingerà l’uomo ad agire senza pensare, pensando, però, di far solo del bene. Non conoscendo i fatti e quanto accaduto fra Ezgi e Ozgur, Ozan si comporterà nel migliore dei modi possibili, ma andrà a creare alcuni problemi ad entrambi scatenando piccole incomprensioni e vari fraintendimenti.

Ezgi e Ozgur: il Destino ci mette lo zampino

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Mr Wrong? Ezgi, non manterrà la parola e non accompagnerà Ozgur al matrimonio della sorella. La ragazza non immaginerà però di essere stata assunta come PR proprio nel locale del suo vicino di casa e dal suo socio in affari. La decisione presa avrà dunque conseguenze inaspettate.

Il rapporto tra i due si incrinerà e quando entrambi scopriranno di dover lavorare insieme le reazioni saranno inaspettate. Quella di Ozgur forse sorprenderà tutti. Lui, sentendosi pedinato, si rifiuterà di assumerla.

Ezgi, lasciata la La Gabbia, tenterà dunque di sfogarsi con sua cugina Cansu e correrà in ospedale da lei. Qui però si ritroverà faccia a faccia con il suo ex con la nuova fidanzata già incinta. Disperata deciderà di ubriacarsi per dimenticare i suoi mille problemi di cuore.

L’alcool la porterà a nuove azioni ‘sconsiderate’. Ezgi arriverà, infatti, a bussare alla porta di Ozgur. Fuori di se, pronta a vomitare sul pianerottolo, la ragazza muoverà l’uomo a compassione tanto che quest’ultimo deciderà di aiutarla e di ospitarla in casa sua.

Le trame delle puntate da mercoledì a venerdì

Visto l’aiuto ricevuto, sentendosi in colpa per averlo piantato in asso, Ezgi deciderà dunque di andare al matrimonio con Ozgur. La giovane inizierà a preparare la valigia e verrà sorpresa da Cansu. Per proteggere il suo piano la giovane le dirà una bugia suggerendo di essere pronta a partire per andare a trovare la madre.

L’indomani Ozgue ed Ezgi affronteranno dunque un viaggio e finiranno, inconsapevolmente, per fare colazione nella caffetteria dei genitori di Ezgi.

Per questo motivo entrambi dovranno inventarsi altre bugie. Ozgue si fingerà Serdar, il dottore con cui Ezgi sarebbe dovuta uscire.

Se la mamma e il papà di Ezgi crederanno a tutto senza problemi, a mettere in difficoltà la coppia sarà, una volta giunti al matrimonio, la zia Fitnat.

Colpo di scena: Ezgi e Ozgur ostaggi

Poco dopo Ezgi e Ozgur faranno una bellissima una gita in yacht, ma rimarranno bloccati su un’isola e qui trascorreranno la notte. Il risveglio sarà però piuttosto amaro. Loro malgrado i due scopriranno che l’isola non era altro che il covo di alcuni narcotrafficanti pronti a prenderli in ostaggio. Come andrà a finire?