Mr. Rain canta Supereroi a Sanremo 2023. L’artista ha deciso di accettare una nuova sfida e di partecipare al Festival della canzone italiana con un brano che accende i riflettori sui supereroi della vita quotidiana e non su quelli di film e fumetti. Ecco il testo della canzone e il suo importante significato.

Mr. Rain a Sanremo 2023: il significato della canzone e il duetto preparato per venerdì

Sono in molti ad attendere con ansia l’esibizione di Mr Rain – nickname del rapper bresciano Mattia Balardi – sul palco dell’Ariston per Sanremo 2023. In primis perché si tratta della prima volta di un artista molto amato dai più giovani, poi perché il significato del brano che canterà ha sollevato numerose curiosità.

La canzone parla di una coppia che affronta insieme le sfide della quotidianità con tutte le fragilità e le incomprensioni che sono all’ordine del giorno. Di cos’altro parla la canzone? Sicuramente di rinascita dalla depressione e dell’importanza di chiedere aiuto. In recenti interviste il rapper ha detto di portare all’Ariston un pezzo della sua vita per accendere i riflettori anche sull’importanza di imparare a chiedere aiuto nei momenti difficili.

Senza troppi giri di parole, presentando la canzone alla stampa, Mr. Rain ha detto: “io ho passato un momento cupo, mi ero chiuso in casa, in una bolla, e da lì ho iniziato un percorso di crescita personale e ho imparato a chiedere aiuto”.

Quale sarà il percorso di Mr. Rain in questo Sanremo 2023? Ebbene l’artista oltre a portare il suo inedito, nella serata delle cover, duetterà con rapper Fasma – che già conosce il palco dell’Ariston e che potrà dargli qualche consiglio utile – sulle note di Qualcosa di grande (1999) di Cesare Cremonini.

Mr. Rain canta Supereroi: il testo del brano

Non puoi combattere una guerra da solo

Il cuore è un’armatura

Ci salva ma si consuma,

A volte chiedere aiuto ci fa paura

Ma basta un solo passo come Il primo uomo sulla luna,

Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto

Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro

Siamo angeli con un’ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l’uno accanto all’altro.

Camminerò

A un passo da te

E fermeremo il vento come dentro gli uragani

Supereroi

Come io e te

Se avrai paura allora stringimi le mani

Perché siamo invincibili vicini

E ovunque andrò sarai con me

Supereroi

Solo io e te

Due gocce di pioggia

Che salvano il mondo dalle nuvole

Ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo

Più profonde di quello che sembrano

Guariscono sopra la pelle, ma in fondo ti cambiano dentro

Ho versato così tante lacrime fino ad odiare me stesso, ma ogni volta che ho toccato il fondo

Tu c’eri lo stesso

Oh

Quando siamo distanti

Ogni volta che piangi piange pure il cielo

Oh

Non ho molto da darti ma ti giuro che

Camminerò

A un passo da te

E fermeremo il vento come dentro gli uragani

Supereroi

Come io e te

Se avrai paura allora stringimi le mani

Perché siamo invincibili vicini

E ovunque andrò sarai con me

Supereroi

Solo io e te

Due gocce di pioggia

Che salvano il mondo

Mi basta un attimo e capisco che ogni cicatrice tua è anche mia

Mi basta un attimo per dirti che con te ogni posto è casa mia

Perché siamo invincibili vicini e ovunque andrò sarai con me

Supereroi solo io e te

Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole

Camminerò

A un passo da te

E fermeremo il vento come dentro gli uragani

Supereroi

Come io e te

Se avrai paura allora stringimi le mani

Perché siamo invincibili vicini

E ovunque andrò sarai con me

Supereroi

Solo io e te

Due gocce di pioggia

Che salvano il mondo dalle nuvole

Mr. Rain e Beppe Vessicchio: lo scatto sui social

In attesta dell’esibizione ha fatto scalpore uno scatto postato da Mr. Rain su Instagram in cui lo si vede insieme a Beppe Vessicchio in una posa alquanto insolita.