La prematura morte dell’attore napoletano Libero De Rienzo, avvenuta questa notte a Roma ha sconvolto il mondo del cinema, della tv e dello spettacolo. Libero De Rienzo è morto all’età di 44 anni, sembrerebbe a causa di un infarto. La notizia della morte dell’attore si è subito diffusa sui social, ed è proprio dai social che arriva il cordoglio di amici e colleghi dell’attore.

Morto Libero De Rienzo: il cordoglio dei colleghi

Dopo la diffusione della notizia della morte di Libero De Rienzo, sono tanti i suoi colleghi che gli hanno voluto rendere omaggio con un ultimo saluto. L’attore e regista Edoardo Leo sui social scrive: “Quante risate Picchio. Quanto mi hai fatto ridere. Nel dolore voglio pensare solo a questo. Riposa in pace”.

Segue l’attrice e conduttrice Vanessa Incontrada, che con De Rienzo nel 2004 ha condiviso il set del film di Marco Ponti A/R Andata + Ritorno: “solo ora leggo ciò che non avrei mai pensato di leggere… Liberoooooo io sono senza parole, senza fiato mentre mi stanno preparando sul set… le mie lacrime scendono senza riuscire a fermarsi… cosa devo dire.. niente… solo piango per te. Ti voglio bene e te ne ho sempre voluto.” – Ha scritto la Incontrada

Tra i tanti colleghi anche l’attore Marco Bocci, che sui social saluta così l’amico e collega: “Libero…. Nessuno libero come te. Mancherai Picchio”. L’attrice Anna Foglietta scrive: “Avevi qualcosa di geniale, eri davvero Libero. Sono senza parole Libero De Rienzo”

L’attore Lino Guanciale ha scritto su Twitter: “Soffro molto, in questo momento, come soffre chiunque ti abbia incontrato e amato. A pochi capita di diventare amico di un proprio modello, e a me è successo con te. Se è vero che in un nome c’è un destino mai questo è stato più vero che con te. Ti stringo forte, ovunque tu sia”.

Il messaggio dello scrittore Roberto Saviano

Il giornalista e scrittore Roberto Saviano, scrive: “Addio Libero De Rienzo… e ora come si fa? Era bella la tua indolenza, la tua capacità di racconto immersa tra ironia e malinconia. Il tuo modo di attraversare la vita era bello. E ora come si fa?”

Morto Libero de Rienzo: il cordoglio dell’Associazione Libera

Anche l’associazione Libera Contro le Mafie, ha tenuto a salutare l’attore che ha interpretato magistralmente al cinema il ruolo del giornalista assassinato dalla camorra Giancarlo Siani, sui social i referenti di Libera scrivono: “Ciao Libero amico e attore talentuoso.Ci mancherai. Salutaci Giancarlo”.

Un cordoglio unanime da parete del mondo del cinema, della tv e dello spettacolo, per un attore andato via troppo presto, e che sicuramente aveva ancora molto da raccontare. L’attore lascia la moglie Marcella Mosca, costumista, e due bambini di 6 e 2 anni.