Libero De Rienzo è morto. L’attore, 44 anni, è stato trovato senza vita nella sua casa a Roma in zona Madonna del Riposo. L’allarme è stato lanciato da un amico, che preoccupato per le mancate risposte al telefono aveva intuito che qualcosa non andava.

Morto Libero De Rienzo: attore e sceneggiatore napoletano, com’è morto?

Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, il corpo dell’attore napoletano è stato sottoposto ad autopsia. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini dei carabinieri. A stroncare la vita all’attore 44enne sarebbe stato un infarto.

Libero De Rienzo: la carriera

Nato a Napoli il 24 febbraio 1977, Libero De Rienzo è cresciuto nel quartiere di Chiaia. Fin da piccolo si appassiona alla recitazione seguendo suo padre Fiore, aiuto regista di Citto Maselli.

Il David di Donatello e gli altri riconoscimenti

Tra i suoi primi film di successo si annoverano due film di Marco Ponti: Santa Maradona (nel 2001), e A/R Andata + Ritorno (2004) con Vanessa Incontrada. È proprio grazie alla sua interpretazione in Santa Maradona che l’attore vince nel 2002 il David di Donatello come Miglior attore non protagonista.

L’attore nel 2010 conquista la candidatura ai David di Donatello come miglior attore protagonista per il film Fortapàsc con la regia di Marco Risi. Un film che racconta la vita del giornalista del Il Mattino Giancarlo Siani, ucciso nel 1985 dalla camorra. Mentre nel 2014 quella come miglior attore non protagonista per il film Smetto quando voglio, commedia diretta da Sydney Sibilia che racconta la vicenda di una banda di giovani laureati che si improvvisano spacciatori. Alla commedia succedono poi ben due sequel nel 2017: Smetto quando voglio – Masterclass e Smetto quando voglio – Ad honorem.

Regista, sceneggiatore e il successo con le fiction tv

De Rienzo nella sua carriera ha anche lavorato come sceneggiatore e regista in film come Sangue – La morte non esiste. Lavora anche a serie tv di successo come Nassiriya – Per non dimenticare (2007), di Michele Soavi, e Aldo Moro – Il presidente (2008), di Gianluca Maria Tavarelli.

