È un programma molto celebre tra il pubblico americano. Wipeout – Pronti a tutti, conosciuto qui in Italia perché trasmesso su diversi canali come Deejay Tv e Spike, le prime tre stagioni ad esempio sono state commentate dal Trio Medusa, è uno tra i game show più competitivi e pericolosi mai concepiti per il piccolo schermo. È in onda negli Usa dal 2008 e, la nuova edizione, è tutt’ora in fase di produzione. Ma le registrazioni di Wipeout sono state sospese perché uno dei concorrenti è morto al termine di una prova di abilità. Il programma è molto semplice, non differisce da molti game show che sono in onda su i nostri schermi. I partecipanti si sfidano in prove sia fisiche che di abilità. E il fine ultimo è quello di aggiudicarsi un lauto montepremi. Una tragedia però si è abbattuta sulla produzione.

La tragedia che ha colpito Wipeout

Come ha riportato TMZ, autorevole magazine americano che rivolge l’attenzione al mondo del gossip e dell’entertainment, ha affermato che uno dei concorrenti è morto durante le riprese. La tragedia ha scosso la direzione di Wipeout. Secondo le ricostruzioni, il protagonista della sfida ha avuto un malore poco dopo la fine della prova. L’uomo si è accasciato a terra ma a nulla sono valsi i soccorsi.

Sul set sono intervenuti i medici e il concorrente subito è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso. Ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Si sarebbe trattata solo di una semplice casualità. Infatti la produzione di Wipeout avrebbe preso tutte le precauzioni necessarie per salvaguardare se stessi e i concorrenti. Ognuno dei partecipanti, prima di entrare nel cast del programma, deve essere sottoposto a una serie di controlli medici. Inoltre, durante le sfide, sono sempre presenti un team di paramedici.

Cosa succederà al game show americano?

La tragedia ha scosso tutti e, dalle prime indiscrezioni che sono trapelate in rete, ha confermato che Wipeout si prenderà qualche giorno di pausa dalle registrazioni, per tornare in onda nel corso del 2021 come era previsto fin dall’inizio. “Siamo infinitamente dispiaciuti per la morte del nostro concorrente“, si legge in una nota di cordoglio inviata alla famiglia del defunto. “Inviamo le nostre più sentite condoglianze ai familiari. Ci uniamo al vostro dolore“. Trasmesso in America sulla TBS, network a pagamento, è prodotto dalla Endemol, la stessa casa di produzioni di diversi programma in onda nel nostro paese.