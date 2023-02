Il palinsesto tv delle reti Mediaset cambia dopo l’arrivo della notizia della morte di Maurizio Costanzo. Il noto giornalista e conduttore tv si è spento quest’oggi in una clinica a nord di Roma all’età di 84 anni. L’azienda televisiva per volontà dell’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha modificato non solo il palinsesto di oggi ma anche quello dei prossimi giorni.

Morte Maurizio Costanzo, cambia la programmazione Mediaset dei prossimi giorni

La notizia della morte del celebre giornalista e conduttore tv Maurizio Costanzo ha colto di sorpresa tutto il mondo del giornalismo e della tv. Tanti i messaggi di amici e colleghi. L’azienda Mediaset, casa televisiva di Costanzo da molti anni, ha modificato la programmazione tv non solo della giornata di oggi ma di tutto il fine settimana. Ecco di seguito come cambia il palinsesto TV del 24, 25 e 26 febbraio 2023.

Venerdì 24 Febbraio

Per la giornata di oggi venerdì 24 febbraio, già nel primo pomeriggio non è andato in onda il programma Uomini e Donne condotto su Canale 5 da Maria De Filippi. Questa sera su Rete 4 non andrà in onda la trasmissione Quarto Grado, al suo posto verrà trasmesso il film Guardia del Corpo. Su Canale 5 salta l’appuntamento con la fiction “Buongiorno, mamma! 2”, al suo posto andrà in onda uno Speciale Matrix – TG5 dedicato a Maurizio Costanzo.

Sabato 25 Febbraio

Nella giornata di sabato 25 febbraio confermato invece l’appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Nello stesso giorno, su Canale 5, per quello che riguarda la prima serata, non andrà in onda la trasmissione dei sentimenti C’è posta per te. Al suo posto alle ore 21.20 uno speciale realizzato da Maurizio Costanzo dal titolo In ordine alfabetico ’99 – GASSMAN, SORDI, VITTI, alle ore 00.00 andrà in onda I Tre Tenori, Maurizio Costanzo ed Enrico Mentana intervistarono Raimondo Vianello, Corrado e Mike.

Domenica 26 febbraio

Anche per domenica 26 febbraio cambia la programmazione delle reti Mediaset. Il talent Amici non andrà in onda, al momento non è stato ancora reso noto cosa sostituirà la trasmissione della domenica pomeriggio condotta da Maria De Filippi. Resta invariato l’appuntamento con Silvia Toffanin e Verissimo con una puntata speciale.

Lunedì 27 febbraio

Nessuna variazione invece è prevista nel palinsesto tv di lunedì 27 febbraio.