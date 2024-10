Morgan rompe il silenzio sulla partecipazione a Ballando con le stelle della figlia, Anna Lou Castoldi, avuta con Asia Argento, durante una esclusiva concessa a Fanpage. Nelle varie dichiarazioni l’artista fa anche un inaspettato plauso alla sua ex compagna. Ecco cosa ha detto.

Morgan parla della figlia, concorrente a Ballando con le stelle 2024

Senza filtri, Morgan parla della presenza di Anna Lou Castoldi tra i concorrenti ufficiali di Ballando con le stelle 2024. L’artista si dice molto fiero del percorso della figlia sottolineando: “In questo momento mi dà grande gioia quello che sta facendo mia figlia Anna Lou nella trasmissione Ballando con le Stelle”. Morgan confessa quindi di essere uno tra i tanti telespettatori del dancing show del sabato sera, che dall’esordio della nuova corrente stagione riesce a sbaragliare la concorrenza nelle gare di ascolti TV.

“Ha sorpreso pure me che la conosco, pensavo di conoscerla -fa sapere poi in aggiunta l’intervistato, dicendosi peraltro orgoglioso del percorso di Anna Lou intrapreso al servizio del format condotto da Milly Carlucci. Morgan riconosce, infine, alla figlia d’arte avuta dall’amore con l’ex storica, Asia Argento uno : “animo creativo inesauribile“.

Il merito del nuovo traguardo? A quanto pare sarebbe tutto della figlia d’arte, ispirata ai tanti role-model, non solo al suo papà. O almeno questo é stando alle dichiarazioni dell’intervistato. “Io ho contribuito in parte, perché con me è stata a stretto contatto nei primi quattro anni di vita, cioè in quel momento dell’imprinting in cui si forma la personalità e il carattere“.

Tuttavia, tra le altre rivelazioni, vi é la trasparente ammissione di non aver condiviso una parte nel tempo di crescita della amata figlia concepita con Asia Argento: “per tutta la fase di crescita, in cui invece si acquisisce l’aspetto culturale, ci siamo persi di vista”, confida Castoldi.

Marco Castoldi riconosce grandi meriti ad Asia Argento

Per Morgan la figlia: “è qualcosa di molto più che una semplice ragazza carina che sa ballare bene, ma è una personalità complessa, virtuosa, piena di vita e piena di senso, nel senso di significato, un essere umano“. Il merito? Non solo suo, ma anche di Asia Argento.

Indipendentemente dal destino che ora attende l’eclettica Anna Lou Castoldi a Ballando con le stelle, l’ex giudice di X Factor si sente fiero di aver dato alla luce la sua degna erede con Asia Argento, a cui vanno i meriti come madre e artista: “l’abbiamo accolta fosse un mondo del cuore. Seppur con tutti gli errori che possono compiere dei genitori. Ma tenendo sempre ferma la fiducia nella parola come strumento benefico e nella creatività come salvezza dell’anima”, conclude un inedito, emozionante papà d’arte, Morgan.