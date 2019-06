Morgan sfrattato di casa, il cantautore ha dovuto lasciare la sua abitazione. A nulla sono valsi gli appelli fatti sui social, sui giornali e in alcune trasmissioni. Morgan era stato ospite anche a Live – Non è la D’Urso, dove aveva attaccato fortemente l’ex compagna Asia Argento (GUARDA QUI IL VIDEO). All’indomani dello sfratto forzato, l’artista è stato ospite da Bruno Vespa a “Porta a Porta“. Di seguito vi proponiamo le sue dichiarazioni.

Morgan sfrattato di casa, l’artista ospite a “Porta a Porta”

Morgan sfrattato di casa, l’artista va ospite da Bruno Vespa a “Porta a Porta“. L’arista, oltre a esibirsi con il suo ultimo successo “Per sempre” e con “Il mio regno” di Luigi Tenco, ha parlato della sua situazione molto delicata, dichiarando:

La mia casa è piena di strumenti musicali. Dal mio punto di vista questa cosa non penso sia giusta perché trovo abominevole che venga rimosso il luogo di lavoro di una persona che ha dentro la sua officina. Un musicista in realtà è un artigiano, dove vado a lavorare ora?

Marco Castoldi, in arte Morgan, sembrava veramente scosso dalla situazione che l’ha travolto in questi giorni. L’artista è stato sfrattato e adesso non ha una dimora.

Morgan sfratto, l’artista parla anche delle figlie e delle compagne

Ospite a “Porta a Porta“, Morgan ha parlato anche delle sue figlie e delle ex compagne, Asia Argento e Jessica Mazzoli. Queste le sue dichiarazioni:

Non ho mai trascurato le mie figlie, mi sono state sottratte. Le mie figlie vogliono stare con me, chiedetelo a loro. Le compagne sono scappate, meno male! Devo dire che Jessica, la mia seconda compagna, si è comportata bene; invece Asia, come dice mia madre, ‘si è bagnata il naso’

Marco Castoldi aveva attaccato duramente la sua ex compagna, secondo lui la vera artefice di questo brutto sfratto.